Gemma Martínez, la primera a la derecha, logró con su puntuación en el Estatal el ascenso a deportista de alto nivel.

Andoain

Gemma Martínez sigue sumando éxitos tras su vuelta a la competición de pesca

La andoaindarra realizó un gran campeonato de España de mar costa damas celebrado recientemente en Peñíscola

María Cortés

María Cortés

Andoain

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Gemma Martínez Guerra sigue cosechando éxitos en su vuelta a la competición y recientemente lo ha hecho en el XXI Campeonato de España de ... Mar Costa Damas de captura y suelta, que se celebró en Peñíscola. «Las características de la playa hicieron que fuera muy cambiante según la zona de pesca donde te tocaba. La prueba consistió en tres mangas de cuatro horas. En la primera, salió mucho pescado y Gemma logró clasificarse undécima. En la segunda, acabó en el puesto 24 y en la última manga fue decimotercera. Logró un total de 48 puntos y finalizó decimoquinta en la clasificación final. Esto le sirvió para lograr el ascenso a deportista de alto nivel y con él, la clasificación para el siguiente Campeonato de España, así como poder luchar por estar en el Mundial del año que viene», destacaron fuentes cercanas a Martínez.

