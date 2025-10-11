Gemma Martínez sigue sumando éxitos tras su vuelta a la competición de pesca

Gemma Martínez, la primera a la derecha, logró con su puntuación en el Estatal el ascenso a deportista de alto nivel.

María Cortés Andoain Sábado, 11 de octubre 2025

Gemma Martínez Guerra sigue cosechando éxitos en su vuelta a la competición y recientemente lo ha hecho en el XXI Campeonato de España de ... Mar Costa Damas de captura y suelta, que se celebró en Peñíscola. «Las características de la playa hicieron que fuera muy cambiante según la zona de pesca donde te tocaba. La prueba consistió en tres mangas de cuatro horas. En la primera, salió mucho pescado y Gemma logró clasificarse undécima. En la segunda, acabó en el puesto 24 y en la última manga fue decimotercera. Logró un total de 48 puntos y finalizó decimoquinta en la clasificación final. Esto le sirvió para lograr el ascenso a deportista de alto nivel y con él, la clasificación para el siguiente Campeonato de España, así como poder luchar por estar en el Mundial del año que viene», destacaron fuentes cercanas a Martínez.

Destacar que la andoaindarra fue la mejor de las deportistas vascas en este campeonato y como selección de Euskadi fueron cuartas, quedando a siete puntos de la medalla de bronce. Trayectoria deportiva Gemma Martínez cuenta con una larga trayectoria deportiva. Fue deportista de alto nivel del Consejo Superior de Deportes durante 8 Años, antes de su retirada. Participó en los campeonatos de España, tanto individualmente como representando a la selección de Euskadi desde 2008 a 2014 y, posteriormente a su maternidad, de 2017-2018. «Los éxitos de la selección de Euskadi con ella en el equipo se tradujeron en medallas en los Estatales y fue mundialista con la selección española en el Campeonato de Sudáfrica 2010, aunque tuvo que renunciar por su maternidad al Campeonato del Mundo en Portugal 2015. Fue finalista en la Gala del Deporte de Andoain en 2010».

