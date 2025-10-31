Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gau Beltzaren laugarren edizioa antolatu zuten atzo Andoaingo euskaltzaleek eta arratsaldean hasita hainbat hitzordu izan ziren. J. M. LÓPEZ/CORTÉS

Andoain

Gaurik Beltzena ospatu zen Andoainen

Jendetza elkartu zen atzo Goikoplazan arratsaldean, baina ospakizuna herriko beste hainbat lekutara zabaldu zen

María Cortés

andoain.

Ostirala, 31 urria 2025, 20:20

Comenta

Azken urteetan bezala, urriaren 31ko iluntzean Andoaingo haur, gazte eta helduak Gau Beltza ospatu zuten atzo. Mozorroak jantzi, aurpegiak estali eta iluntzean kalera atera ziren andoaindarrak.

Duela urte batzuk badira ospakizunak herrian garrantzi handia hartu duela eta horri jarraitasuna emateko asmoz, Aiurri eta Larramendi Bazkunak ekitaldi ezberdinak antolatu zituen, Udala, Salkin eta herriko beste hainbat eragilekin batera. Gau Beltzak jendetza erakarri zuen eta andoaindar ugari bat egin zuten atzo jaiarekin. Goikoplazan, ilundu aurretik, ehundaka lagun bildu ziren Batzokiak prestaturiko txokolate beroa dastatzen. Eta ilundu ahala hasi zen ikuskizunaren lehen atala: txalapartariak, antzezpena eta Urki taldearen manaldia.

Jarraian 'Akerrak Okerrak' atera zen plazara eta handik eman zioten hasiera kalejirari. Antolatzaileek iragarri zuten bezala, aurten parte-hartzaileen zerrendari bi erraldoi berri gehitu zaie: Sorgina eta Basajaun. Goikoplazatik Juanita Alkain plazatxorainoko ibilbidea egin zuten. Bestalde, kale Nagusian, 'Beldurraren etxea' bilakatu zuten Irunberri elkartea. Etxeberrieta plazan amaitu zen atzo Gau Beltza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaurik Beltzena ospatu zen Andoainen

Gaurik Beltzena ospatu zen Andoainen