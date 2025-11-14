Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Gastronomia eta artisau azoka berezia ospatuko da gaur Goikoplazan

El Diario Vasco

andoain.

Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:58

Comenta

Iaz hasitako 'Andoaingo euskera, bihotzetik kalera' ekinaldiari jarraipena emango diote gaur, Andoaingo Goikoplazan. Egunean zehar hainbat ikuskizun eta txapelketa egongo da.

Euskal Herriko hainbat ekoizlek postua jarriko dute, gastronomiaren alorrekoak zein artisautza langintza ezberdinetakoak. Azokaren barruan, aurten ere tonbola antolatuko da, ehunka opari banatuko dituena egun osoan. Azoka goizeko 11:00etan irekiko da. Anuk eta Eleneren kontzertua 12:30etan izango da. Arratsaldean berriz, toka-txapelketa, irrintzi-txapelketa eta Komerik erromeria.

Irrintzi lehiaketa

Txapelketa horien hartean Irrintzi Lehiaketa ospatuko da aurten ere. 14 urtetik gora parte hartu nahi duen ororentzat zabalik dago izen ematea. Antolatzaileek Euskal Herrian barrena irrintzi egiteko ohitura eta gaitasuna duten herritarrak erakarri nahi dituzte Andoaingo saiora, herriko jaietan eta hamaika kultura eta folklore ospakizunetan irrintzia botatzeko ohitura eta iaiotasuna duen herritar horiek.

Jai eta umore giroan egin ohi da lehiaketa; beraz, antolatzaileek dei egin diete Euskal Herriko irrintzizaleei Andoainera arratsalde pasa etor daitezen eta parte har dezaten arratsaldean Goikoplazan bertan izango den lehiaketa honetan.

Lehiaketan parte hartzeko izena 688718916 zenbakian eman liteke gaur arte,eta Andoainen bertan ere, hasi bitartean eman ahal izango baita Goikoplazan. Lehiaketa Goikoplazako oholtzan izango da, arratsaldeko 18:00etan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gastronomia eta artisau azoka berezia ospatuko da gaur Goikoplazan