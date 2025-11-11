Formaciones gratuitas para ayudar a planificar la continuidad de los negocios

El Diario Vasco Andoain. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La mancomunidad Beterri-Buruntza ofrecerá 4 formaciones gratuitas durante este mes de noviembre para ayudar a las empresas industriales a planificar la continuidad del negocio. Las personas empresarias o trabajadoras que estén cerca de la jubilación y quieran trabajar el relevo y la continuidad de su empresa tendrán la oportunidad de planificar de forma adecuada su sucesión y legado. Para ello, la Mancomunidad Beterri-Buruntza ofrecerá cuatro sesiones formativas gratuitas, impartidas por personas expertas y dirigidas a empresas del sector industrial del territorio.

Todas las sesiones serán online, de 9.00 a 11.00 horas. Para participar, es necesario rellenar el formulario (https:// forms.gle/kvuRAuEpBq NJQw1f6), al finalizar del cual se facilitará el enlace de conexión para todas las sesiones, y la organización también se lo enviará por correo a las personas inscritas.

Los temas que se trabajarán serán: 'Fórmulas para la transición en la dirección' (14 de noviembre); taller de protocolo familiar' (18 de noviembre); taller para trabajar la propiedad de las personas trabajadoras (20 de noviembre); 'Transferencia de conocimiento crítico, transparencia y confianza' (25 de noviembre).