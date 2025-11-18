Exitosa feria 'Andoaingo euskara, bihotzetik kalera!'

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Goikoplaza se llenó de productores locales en la feria especial 'Andoaingo euskara, bihotzetik kalera!', organizada por Larramendi Bazkuna. Numerosos vecinos y visitantes pasearon por la mañana por la veintena de puestos y la tombola que se ubicaron en la plaza, donde también actuaron Anuk y Elene. La feria se completó por la tarde con los campeonatos de toca e irrintzi y la romería amenizada por el grupo Komerik.