De evitar inundaciones a la transformación de Ama Kandida

Recientemente la ejecutiva de EAJ-PNV de Gipuzkoa realizó una jornada de trabajo en Andoain para conocer in situ el avance de diferentes proyectos. Además de las infraestructuras viarias, el GBB pudo conocer directamente los avances hidráulicos que se están realizando con la regata Ziako. Gracias a la gestión de la agencia URA y a la iniciativa política del EAJ-PNV, se ha conseguido desbloquear un reto histórico que resulta fundamental para la localidad de Andoain. El Gobierno Vasco prevé una inversión de 47 millones de euros en Andoain. Si todo sigue según lo planeado, los trabajos correspondientes a la primera fase concluirán a finales de 2025.

La actuación tiene un doble objetivo. La primera, evitar los vertidos directos al río Oria, construyendo una nueva red de saneamiento. La segunda, reducir el riesgo de repetición de crecidas en la regata Ziako y proteger de inundaciones la zona entre Bazkardo y Kaletxiki. Para ello, ya toma forma el nuevo canal, que discurrirá desde el parque cultural Martin Ugalde hasta su desembocadura en el río Oria, en el barrio de Bazkardo-Calonge. «Estas obras no solo resolverán un problema hidráulico histórico, sino que también facilitarán la transformación urbanística del entorno de Ama Kandida, ampliando la oferta de vivienda nueva, creando un espacio más habitable y agradable», destacaron, añadiendo que «aspiramos a que la regata Ziako deje de ser un problema y se convierta en una oportunidad para crear un nuevo barrio familiar en Andoain».