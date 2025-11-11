Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

De evitar inundaciones a la transformación de Ama Kandida

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Recientemente la ejecutiva de EAJ-PNV de Gipuzkoa realizó una jornada de trabajo en Andoain para conocer in situ el avance de diferentes proyectos. Además de las infraestructuras viarias, el GBB pudo conocer directamente los avances hidráulicos que se están realizando con la regata Ziako. Gracias a la gestión de la agencia URA y a la iniciativa política del EAJ-PNV, se ha conseguido desbloquear un reto histórico que resulta fundamental para la localidad de Andoain. El Gobierno Vasco prevé una inversión de 47 millones de euros en Andoain. Si todo sigue según lo planeado, los trabajos correspondientes a la primera fase concluirán a finales de 2025.

La actuación tiene un doble objetivo. La primera, evitar los vertidos directos al río Oria, construyendo una nueva red de saneamiento. La segunda, reducir el riesgo de repetición de crecidas en la regata Ziako y proteger de inundaciones la zona entre Bazkardo y Kaletxiki. Para ello, ya toma forma el nuevo canal, que discurrirá desde el parque cultural Martin Ugalde hasta su desembocadura en el río Oria, en el barrio de Bazkardo-Calonge. «Estas obras no solo resolverán un problema hidráulico histórico, sino que también facilitarán la transformación urbanística del entorno de Ama Kandida, ampliando la oferta de vivienda nueva, creando un espacio más habitable y agradable», destacaron, añadiendo que «aspiramos a que la regata Ziako deje de ser un problema y se convierta en una oportunidad para crear un nuevo barrio familiar en Andoain».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De evitar inundaciones a la transformación de Ama Kandida