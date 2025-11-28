Euskararen Eguna ospatuko du gaur Aita Larramendi ikastolak

AndoainEuskararen Eguna ospatuko du gaur Aita Larramendi ikastolak
M. C.
andoain.
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:48
Aita Larramendi ikastolak Euskararen eguna ospatuko du gaur Andoainen, hainbat ekitaldirekin. Eguraldiak laguntzen badu, 12:00etan, Juanita Alkain plazan bilkura egingo da eta hortik kalejira aterako da trikitilariekin, buruhandiekin eta erraldoiekin Kale Nagusitik Zumea plazaraino. Han, 12:30tik 13:30tara, ekitaldi berezia burutuko da Zumea plazan: txalapartariak, dantzak, antzerkia, abestiak, Argitxoren bisita, jolasak eta talogileak.