Euskalduna M.T. está celebrando su Semana Montañera con varias actividades

Euskalduna Mendigoizale Taldea está celebrando estos días su tradicional Semana Montañera. En el programa de actividades que han preparado para la ocasión desde la asociación, no faltarán las charlas que arrancaron ayer con Mattin Iñiguez 'Alpeak alderik alde oinez eta egan'.

Hoy volverán a la sede del Euskalduna, a partir de las 19.00 horas, para escuchar a los montañeros Santi Sierra y Oskar Ruiz de Luzuriaga con 'Macizo de Palmir-Cumbre de Lenin'. De cara a mañana, día 19, se celebrará a las siete de la tarde, en la sede social, la asamblea anual de socios de Euskalduna MT para tratar diversos temas. Y por último, el domingo, 23 de noviembre, tendrá lugar la salida montañera y comida anual. El recorrido será Andoain-Izaskun (Ibarra) y posterior comida en Oianume.