Andoain

Errespetatu Andoain convoca a los vecinos a los diversos actos organizados

El Diario Vasco

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Un numeroso grupo de andoaindarras se ha concentrado todos los jueves del pasado mes de septiembre para visibilizar y pedir soluciones frente al problema con el futuro proyecto del 'Lazo' que quiere poner en marcha la Diputación Foral de Gipuzkoa en Andoain para conectar la N-1 y la A-15. «Ahora, informamos a la población que la próxima concentración masiva será el 30 de octubre, a las 19.00 horas, aprovechando la celebración del Pleno municipal», destacan desde Errespetatu Andoain. Además, este sábado habrá una mesa informativa en Juanita Alkain plaza, de 10.30 a 13.30 horas.

«Seguiremos reivindicando que el 'Lazo' no resuelve los problemas, sino que los perpetúa e hipoteca el futuro de Andoain. Por eso invitamos a las y los andoaindarras que se sumen a la marcha organizada para el 11 de octubre a las 11.00 horas. Porque nuestro futuro está en juego, niños, jóvenes y adultos marcharemos desde Karrika a Mimendi», destacan desde la plataforma.

