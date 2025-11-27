Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Entrega de diplomas a los grandes donantes en el ayuntamiento

La delegación local de la Asociación de Donantes de Sangre reconocerá a los que han llegado a las 25, 40, 50 y 75 extracciones

El Diario Vasco

andoain.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

El salón central del ayuntamiento de Andoain se celebrará esta tarde, a las 19.00 horas, la entrega de diplomas a aquellos donantes que han llegado a realizar 25, 40, 50 y 75 donaciones.

Un año más, la delegación de Andoain dde la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa organiza este evento con el que quiere agradecer la labor desinteresada de todos esos andoaindarras que acuden periódicamente a donar su sangre en beneficio de muchos otros.

La solidaridad que demuestran todas estas personas del municipio en cada extracción de sangre bien se merece un pequeño reconocimiento, ya que esta acción, la de donar, es algo de un valor incalculable. Las delegaciones locales siempre recuerdan que «la sangre no se puede crear y deben ser las personas las que acudan a donar para que se pueda almacenar y hacer uso de ella en múltiples ocasiones y circunstancias, siendo indispensable muchas veces para poder salvar vidas».

