Encuentro participativo y trabajo conjunto para hacer de Andoain un pueblo más cuidador

En Plaza Morea y el espacio de la ikastola Ondarreta se celebró recientemente la Feria de los Cuidados de Andoain, organizada por el grupo ciudadano de cuidados y el Ayuntamiento. Representantes de las cooperativas Maitelan y Zabalduz, de la iniciativa Etxekide y de la Fundación Matia también acudieron para compartir sus experiencias.

Los vecinos que acudieron a la feria pudieron escuchar otras experiencias del País Vasco. Como destacaron los responsables, «queremos convertir a Andoain en pueblo cuidador, haciendo que él un pueblo más vivo. Nos sentimos así cuando nuestro entorno nos cuida; cuando perdemos ese soporte, no hay bienestar. Los cuidados son la base de nuestra buena existencia. Nos dan libertad y dignidad; pero también generan opresión y discriminación. Es un ámbito en el que se producen muchos abusos y hay que seguir trabajando para combatir esa injusticia».

Finalizadas las ponencias, los participantes se reunieron en el patio de Ondarreta, donde varios vecinos realizaron un sencillo acto que finalizó con la lectura de un manifiesto que firmaron varias asociaciones de la localidad. En él destacaban que «los ciudadanos son los que hacen del pueblo un lugar vivo y para ello tenemos que vivir bien. Pueblo y vida. Vienen atados en la misma cuerda. Esa red que hace pueblo es en la que tenemos que apoyarnos unos a otros. Las formas de vida han cambiado mucho en una sola generación y los modos de relacionarnos también. Nos ha tocado una generación que cierra las puertas con llave y tras ellas se han quedado muchas personas que no tienen red de apoyo. Tenemos que cuidar la red para que nos cuide a todos. Por eso queremos enredarnos y convertirnos en un pueblo cuidador. Más pronto o más tarde, todos necesitaremos que nos cuiden. El cuidado es un derecho de todos. Y por eso es necesario incorporar ese derecho y esa necesidad a nuestras formas de hacer, de organizarnos, de vivir... Queremos situar los cuidados en el centro de la vida, sin crear dependencias a costa de ello (mujeres cuidadoras, de clase baja, inmigrantes...). Hay que saldar esa deuda histórica que tenemos como sociedad y reconocer la labor de los cuidadores y revertir la organización actual. Hay que destinar recursos públicos suficientes para ello». Concluyeron que «queremos ser ciudadanos de un pueblo que cuide. Queremos que Andoain sea un pueblo cuidador y queremos cuidarlo entre todos, haciendo red a pesar de la diferencia de clase, procedencia, edad o género».