Emotivo recuerdo a José Luis López de Lacalle en el 25 aniversario de su asesinato

Arropados por la familia socialista de Andoain, allegados y amigos de José Luis López de Lacalle han recordado su figura en el 25 aniversario de ... su asesinato a manos de ETA. En el parque que lleva su nombre, junto a la escultura en memoria de las víctimas del terrorismo, ha tenido lugar este miércoles a mediodía la ofrenda floral que todos los años se organiza por estas fechas en honor al que fuera columnista y escritor de la localidad.

Como secretaria general de los socialistas de Andoain, Maider Lainez, que estuvo acompañada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, así como por otros representantes municipales de la localidad, ha querido arrancar su intervención explicando que «siempre hemos querido recordarle, aunque este año sea una fecha especial, son ya 25 años. Agradecer a todos los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo, porque nos permitís recordarle en estos duros momentos. Porque hoy es un día complicado, intenso, muy duro. Sobre todo es un día que nunca tenía que haber existido, nunca se tuvo que producir».

Lainez recordaba, mientras agarraba del brazo a su viuda, que «hace unos meses Mari Paz me regalaba un libro de José Luis, 'Niebla y el trasluz: escritos de un hombre de acción'. Con su lectura y todas las conversaciones que he tenido con ella y con su hijo Alain, he podido acercarme un poco más a la figura de José Luis. Hoy quiero recordarle con una sonrisa, recordando todo lo que nos quería, la importancia que para él tenía su familia. Hubiera disfrutado mucho con sus dos nietas, pero nos lo arrebataron». Ha continuado señalando que «era un hombre con mucho sentido del humor, algo que destacan sus compañeros y amigos. Una persona a la que le gustaba dialogar, debatir con aquellas personas que pensaban como él y con las que no lo hacían. Porque solía apuntar los argumentos que le daban para poder reflexionar, debatirlos e incluso mejorar sus propios argumentos. Siempre estaba abierto a que se les expusieran otros puntos de vista. En este sentido, quiero destacar también su compromiso, era un hombre defensor férreo de la libertad. Primero, con la lucha antifranquista y luego contra el terror de ETA. Él solía decir que nunca había vivido en un régimen de libertad, primero con Franco y luego con ETA. Sus palabras eran tan fuertes e importantes que se las arrebataron matándole».

Lainez ha reclamado un compromiso firme a quienes aún no han reconocido que ningún asesinato debió producirse jamás. «Me sorprende que quienes no son capaces de reconocer eso, sí denuncie estrategias para intimidar y presionar a las personas que opinan diferente, tras sufrir ataques por defender las energías renovables. Hablan incluso de deshumanizar». En este sentido, ha asegurado que «conocemos demasiado bien a dónde nos ha llevado esa deshumanización. Nosotros condenaremos siempre cualquier ataque y defenderemos siempre la libertad de pensamiento. Ya nos hubiera gustado que todos hubieran hecho lo mismo cuando, además de intimidar y atacar, se mataba». Por estos motivos, la socialista ha exigido a los que aún no lo han hecho, «que den un paso adelante» y afirmen que nadie debió ser asesinado por sus ideas o por pensar diferente.

La secretaria general de la agrupación socialista de Andoain ha asegurado además que «no se pueden construir una memoria y un futuro en convivencia si nuestra juventud no conoce el daño que el terrorismo ha causado, porque ningún asesinato tiene nunca sentido ni justificación posible. Debemos hablar de lo que pasó con ellas y ellos para que conozcan que en Andoain también se mató y debemos enseñarles la importancia de la defensa de los valores de la convivencia, la pluralidad y la tolerancia». Por eso, ha señalado que «pasaremos página, pero después de leer lo que aquí ha ocurrido» y ha apostado por seguir trabajando en la convivencia, desde la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, recordando que «no queremos ser un país sin memoria», ha concluido.

Por parte de la familia, visiblemente emocionado, el hijo de José Luis, Alain, solo ha querido agradecer «el apoyo que año tras año hemos recibido por parte de todos vosotros».

El acto en el parque que lleva el nombre de José Luis López de Lacalle ha finalizado con un minuto de silencio por parte de los allí reunidos.