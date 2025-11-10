Elkarbizi recordó a «todas las víctimas» en el Día de la Memoria

María Cortés Andoain Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Con un emotivo y humilde acto en el parque López de Lacalle celebraron este martes en Andoain el Día de la Memoria. Organizado por Elkarbizi, no faltaron a la cita representantes municipales del PSE-EE, EAJ-PNV y Elkarrekin-Podemos, así como otros vecinos del municipio.

«Recordar no es solo mirar al pasado, es una forma también de cuidar el presente y comprometernos con el futuro. Y para ello, para comprometernos con el futuro, deberíamos tener en cuenta siempre a las víctimas, a todas las víctimas sin jerarquías», arrancaba el acto con estas palabras Mikel Arregi, miembro de Elkarbizi.

En su discurso ante los asistentes al acto afirmó Arregi que «la verdad, toda la verdad respecto de la memoria histórica, de los abusos policiales, de la tortura, del terrorismo parapolicial, del terrorismo de ETA, del desprecio a las víctimas, de las amenazas -vengan de donde vengan-, de los huérfanos...», añadiendo que «y sobre esas bases ir construyendo una justicia reparadora, restauradora que mire al pasado sin blanquearlo, pero con impulso creador constructivo de futuro. Justicia y reparación de la mano para asentar esa 'Paz' con mayúscula».

Arregi quiso recuperar varias de las frases que horas antes el lehendakari Imanol Pradales había pronunciado en el acto celebrado por el Día de la Memoria en su comparecencia en Vitoria-Gasteiz. «El olvido no es una opción. No vale pasar página sin antes leerla. Debemos extraer lecciones adecuadas del pasado y cerrar el paso a la intolerancia y a la violencia. Esto es lo que está en nuestras manos, manos a través de las cuales tenemos que comprometernos de cara al futuro. Cada día tenemos que seguir alimentando la Memoria. Una Memoria honesta y constructiva que nos ayude a avanzar».

El miembro de Elkarbizi finalizó su comparecencia agradeciendo a todos los presentes su asistencia y matizando que «seguiremos organizando este acto mientras nos dure nuestra memoria, para que así tampoco caiga en el olvido».

Flores y minuto de silencio

Tras las palabras de Mikel Arregi, la viuda de José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazabal, presente en el acto del Día de la Memoria, se acercó hasta la escultura del parque para depositar un ramo de flores blancas en recuerdo de las víctimas. Los presentes realizaron un minuto de silencio para finalizar el acto de ayer.