EAJ-PNV propone unas ordenanzas fiscales «justas, sociales y responsables»

EAJ-PNV Andoain ha presentado su propuesta para el debate de las ordenanzas fiscales de 2026. Los jeltzales aseguran que quieren «unas cuentas justas, ... sociales y responsables que ayuden a mantener unos servicios públicos de calidad, al mismo tiempo que se apoya a quienes más lo necesitan y se impulsa la sostenibilidad en el municipio».

Según señalan desde este partido de la oposición, «si bien el equipo de gobierno aún no ha presentado sus intenciones para 2026, nuestra propuesta es moderada y equilibrada, pensada para no cargar más a las familias, pero sí reforzar las finanzas del Ayuntamiento, garantizando así los servicios que disfruta toda la ciudadanía».

Propuestas

Para las familias, EAJ-PNV propone ahondar en las bonificaciones para las familias numerosas y vulnerables, ayudas para quienes instalen autoconsumo solar en sus viviendas y consolidar descuentos para aquellas personas que cedan su piso a programas públicos de alquiler (Bizigune, ASAP...). Para que Andoain sea un pueblo más habitable, «hay que poner en marcha incentivos fiscales de hasta el 95% para obras de rehabilitación energética o de accesibilidad, para cambios de uso de locales comerciales a vivienda, para promover la reactivación comercial de kale Nagusia y recargos a las viviendas vacías».

Para que Andoain sea un pueblo más sostenible, ante la disminución de la tasa de reciclaje por debajo del 60% y lejos de los compromisos adquiridos en el 'Andoaingo Ituna', EAJ-PNV sugiere suprimir las bonificaciones existentes para poder reducir el déficit del servicio, y establecer un recargo del 20% a quienes no utilicen debidamente el contenedor orgánico. Asimismo, se pide regular la gratuidad de tasas para las asociaciones culturales, deportivas o sociales sin ánimo de lucro que utilicen los equipamientos municipales, y descuentos hasta el 50% para entidades locales que realizan su actividad en Andoain (sociedades, comunidades de vecinos, academias...).

Y de cara al futuro, habría que debatir sobre la «previsión de implantar una tasa turística, una vez que las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueben la norma foral en 2026, para que lo recaudado se reinvierta directamente en limpieza, cultura, mantenimiento urbano y seguridad».