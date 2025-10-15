EAJ-PNV exige a EH Bildu que actúe deinmediato para reparar el canal de Bertxin

María Cortés andoain. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El grupo municipal EAJ-PNV de Andoain ha presentado una moción en el Ayuntamiento reclamando al equipo de gobierno de EH Bildu «que inicie de forma urgente las obras de reparación del canal de derivación de la central hidroeléctrica de Bertxin», actualmente fuera de servicio desde la pasada primavera debido a un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias.

Según esta moción, el informe geotécnico encargado por el propio Ayuntamiento confirma que la zona presenta inestabilidad y riesgo de nuevos desprendimientos si no se actúa de forma inmediata. El informe técnico cifra el coste de los trabajos en 450.000 euros (IVA incluido) y propone una ejecución de entre tres y cinco meses, dada la complejidad del terreno y la necesidad de trasladar materiales mediante helicóptero.

«Los estudios técnicos son claros y la urgencia está justificada: hay riesgo real de nuevos deslizamientos y el canal sigue roto. EH Bildu tiene la obligación de actuar ya. Cada día que pasa sin obras, la central sigue parada y Andoain pierde ingresos y capacidad de autoabastecimiento energético», ha subrayado el portavoz del grupo jeltzale Imanol Goenaga.

Una actuación prioritaria y amparada por la ley, EAJ-PNV recuerda que, según la Ley de Contratos del Sector Público, este tipo de intervenciones pueden tramitarse por vía de emergencia, permitiendo ejecutar las obras de inmediato para evitar daños mayores o riesgos ambientales. El propio departamento de Servicios municipales ha avalado la necesidad de esta tramitación excepcional ante el peligro de nuevos desprendimientos y la paralización de la central.

Infraestructura estratégica

La central hidroeléctrica de Bertxin, en funcionamiento desde 1924, es una de las piezas fundamentales en la estrategia de sostenibilidad energética del Ayuntamiento, al suministrar electricidad a varios edificios municipales. Según Goenaga «el Consistorio gasta anualmente alrededor de 400.000 euros en electricidad, cuando la central de Bertxin ha llegado a dar beneficios de 8.000 euros al día; de media, estamos vendiendo esa electricidad a 10 céntimos el kW para luego comprarla a 25 céntimos el kW». Es decir, para EAJ-PNV resulta evidente que «Bertxin ofrece una oportunidad real de mejorar la capacidad de generación de energía renovable local y, por ejemplo, de garantizar el suministro eléctrico de la totalidad de las instalaciones municipales». Su actual paralización supone, para los jertzales, no solo una pérdida económica, sino también un retroceso en los objetivos locales de autonomía energética y transición ecológica. Desde este partido de la oposición apuestan por explotar las infraestructuras existentes para el autoabastecimiento, como es el caso de la central de Bertxin y depender menos de fuentes energéticas externas. «La reparación del canal de Bertxin no puede esperar. EH Bildu debe dejar de mirar hacia otro lado y poner los medios necesarios para garantizar la seguridad, el medio ambiente y el futuro energético de Andoain», concluye la moción presentada por EAJ-PNV.

La formación jeltzale recuerda que, en los presupuestos municipales de 2025, antes de que sucediera el desprendimiento, se negoció y se acordó con el PNV incluir una partida de 100.000 euros para labores de mantenimiento y actualización de la central, de los cuales solo se han ejecutado alrededor de 20.000 euros, correspondientes a la reparación de la cubierta del edificio. Mientras tanto, «los trabajos de mejora de seguridad (implantación de una línea de vida) o la reparación de las grietas y daños en el resto del canal -que suministra el agua necesaria para el funcionamiento de la central- siguen sin abordarse, agravando el deterioro y manteniendo parada una infraestructura clave para el municipio», destacan.