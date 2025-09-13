Dos heridos tras una fuga de gas en un piso de Andoian El hecho ha tenido lugar a las 2.30 horas de esta madrugada en una vivienda de Kaleberria 34

Una imagen de la fachada del edificio en donde ha tenido lugar el incidente.

Marcela Salazar San Sebastián Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:45 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Un gran susto ha sido el que se han llevado los residentes de una vivienda ubicada en la cuarta planta de Kaleberria 34 en Andoain esta madrugada debido a una fuga de gas, que ha dejado a dos heridos que han tenido que ser trasaladados al Hospital Donostia.

El hecho se ha producido a las 2.30 horas de esta madrugada. Y, según han confirmado fuentes del departamento de Seguridad, ha tenido lugar en la cocina de una vivienda en el cuarto piso de Kaleberria 34 de la localidad de Andoain.

La fuga ha dejado dos heridos que han sido trasladados al Hospital Donostia y también ha provocado la caída de dos cascotes en la vivienda. Aunque no ha sido necesario desalojar el edificio. La zona ha estado acordonada durante la mañana y los técnicos han realizado las inspecciones pertinentes, aunque a esta hora la zona ya ha recuperado la normalidad.

Temas

Gas

Andoain

Sucesos

Vivienda