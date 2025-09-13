Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen de la fachada del edificio en donde ha tenido lugar el incidente.

Dos heridos tras una fuga de gas en un piso de Andoian

El hecho ha tenido lugar a las 2.30 horas de esta madrugada en una vivienda de Kaleberria 34

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:45

Un gran susto ha sido el que se han llevado los residentes de una vivienda ubicada en la cuarta planta de Kaleberria 34 en Andoain esta madrugada debido a una fuga de gas, que ha dejado a dos heridos que han tenido que ser trasaladados al Hospital Donostia.

El hecho se ha producido a las 2.30 horas de esta madrugada. Y, según han confirmado fuentes del departamento de Seguridad, ha tenido lugar en la cocina de una vivienda en el cuarto piso de Kaleberria 34 de la localidad de Andoain.

La fuga ha dejado dos heridos que han sido trasladados al Hospital Donostia y también ha provocado la caída de dos cascotes en la vivienda. Aunque no ha sido necesario desalojar el edificio. La zona ha estado acordonada durante la mañana y los técnicos han realizado las inspecciones pertinentes, aunque a esta hora la zona ya ha recuperado la normalidad.

