Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Representantes municipales y responsables de diversas asociaciones en la presentación de la edición de este año de 'Mugitu Andoain'. AIURRI

Andoain

Más de una docena de actividades completan la iniciativa 'Mugitu Andoain'

Los vecinos podrán hoy acercarse por distintas zonas y participar en las diversas sesiones organizadas

María Cortés

Andoain.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Un año más, el proyecto 'Mugitu Andoain' tendrá una nueva edición esta jornada. Desde primera hora de la mañana las calles de Andoain se convertirán en campos y espacios pensados para poder llevar a cabo las diferentes disciplinas e iniciativas deportivas que se han sumado a la iniciativa. Se han organizado alrededor de una docena de actividades todas ellas adaptadas a personas de diferentes edades. Junto con el Ayuntamiento, han participado en la organización muchas asociaciones o colectivos, la mayoría de ellas de Andoain: Ibili Andoaineko taldea, Euskalduna M.T., S.D. Euskalduna andoaindarra, Leizaran eskubaloia taldea, Ganbara saskibaloi taldea, Txirrindandoain, Soinketa +65 urte taldea, Andoaingo txirrindulari eskola, Oskarbi taldea, Gazteleku pilota elkartea, Ontza elkartea, Gipuzkoako kirol egokuen federazioa, Zumeatarra, Laba Gravel y Kenpo kai.

La jornada comenzará a las 09.00 de la mañana y se espera que finalice en torno a las 13.00 horas en la plaza Zumea, donde habrá obsequios y pintxos para las personas participantes.

Por todos los rincones

En cuanto al programa de este año, las actividades se ubicarán en varias zonas del municipio. En Goikoplaza habrá curso de iniciación de Nordic Walking para mayores de 18 años (10.00 horas), salida en bicicleta de montaña para dar un paseo por Leizarn en el que podrán participar mayores de 8 años (10.00 horas), habrá sesión de pala adaptada (11.00 horas) y salida montañera por alrededores del municipio, una actividad adecuada para hacer en familia (10.00 horas). También se celebra una sesión de Ibili Andoain!, a las 11.00 horas, desde Goikoplaza para mayores de 65 años. Desde el Ayuntamiento informaron que «habrá un autobús para personas con movilidad reducida que saldrá a las 12.00 horas de la estación trasera de la iglesia de Goikoplaza y regresará a las 13.30 horas».

Para los que se acerquen por Zumea plaza, habrá a las 9.00 horas, para mayores de 18 años, encuentro Laba Social, a las 10.30 horas, organizado por Kenpo Kai, ejercicios de tatami, a las 11.15 horas, para mayores de 6 años, taller de gimnasia rítmica y a las 12.15 horas, baile en línea para mayores de 6 años. En Aallurralde, de 10.30 a 12.30 horas, fútbol, balonmano y baloncesto adaptado. Y en Ubitarte, a las 10.30 horas, para mayores de 8 años, actividad para conocer el duatlón. Además, se impartirá un taller de pesca en los puentes Santa Krutz y Txurreria.

El objetivo de la iniciativa 'Mugitu Andoain' es subrayar los beneficios de la actividad física y el deporte y fomentar estas prácticas en el municipio. Es sabido que la actividad física contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, tanto en lo físico como en lo emocional. Por lo que los organizadores animan a los andoaindarras a disfrutar hoy de este evento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de una docena de actividades completan la iniciativa 'Mugitu Andoain'

Más de una docena de actividades completan la iniciativa &#039;Mugitu Andoain&#039;