Más de una docena de actividades completan la iniciativa 'Mugitu Andoain'

María Cortés Andoain. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Un año más, el proyecto 'Mugitu Andoain' tendrá una nueva edición esta jornada. Desde primera hora de la mañana las calles de Andoain se convertirán en campos y espacios pensados para poder llevar a cabo las diferentes disciplinas e iniciativas deportivas que se han sumado a la iniciativa. Se han organizado alrededor de una docena de actividades todas ellas adaptadas a personas de diferentes edades. Junto con el Ayuntamiento, han participado en la organización muchas asociaciones o colectivos, la mayoría de ellas de Andoain: Ibili Andoaineko taldea, Euskalduna M.T., S.D. Euskalduna andoaindarra, Leizaran eskubaloia taldea, Ganbara saskibaloi taldea, Txirrindandoain, Soinketa +65 urte taldea, Andoaingo txirrindulari eskola, Oskarbi taldea, Gazteleku pilota elkartea, Ontza elkartea, Gipuzkoako kirol egokuen federazioa, Zumeatarra, Laba Gravel y Kenpo kai.

La jornada comenzará a las 09.00 de la mañana y se espera que finalice en torno a las 13.00 horas en la plaza Zumea, donde habrá obsequios y pintxos para las personas participantes.

Por todos los rincones

En cuanto al programa de este año, las actividades se ubicarán en varias zonas del municipio. En Goikoplaza habrá curso de iniciación de Nordic Walking para mayores de 18 años (10.00 horas), salida en bicicleta de montaña para dar un paseo por Leizarn en el que podrán participar mayores de 8 años (10.00 horas), habrá sesión de pala adaptada (11.00 horas) y salida montañera por alrededores del municipio, una actividad adecuada para hacer en familia (10.00 horas). También se celebra una sesión de Ibili Andoain!, a las 11.00 horas, desde Goikoplaza para mayores de 65 años. Desde el Ayuntamiento informaron que «habrá un autobús para personas con movilidad reducida que saldrá a las 12.00 horas de la estación trasera de la iglesia de Goikoplaza y regresará a las 13.30 horas».

Para los que se acerquen por Zumea plaza, habrá a las 9.00 horas, para mayores de 18 años, encuentro Laba Social, a las 10.30 horas, organizado por Kenpo Kai, ejercicios de tatami, a las 11.15 horas, para mayores de 6 años, taller de gimnasia rítmica y a las 12.15 horas, baile en línea para mayores de 6 años. En Aallurralde, de 10.30 a 12.30 horas, fútbol, balonmano y baloncesto adaptado. Y en Ubitarte, a las 10.30 horas, para mayores de 8 años, actividad para conocer el duatlón. Además, se impartirá un taller de pesca en los puentes Santa Krutz y Txurreria.

El objetivo de la iniciativa 'Mugitu Andoain' es subrayar los beneficios de la actividad física y el deporte y fomentar estas prácticas en el municipio. Es sabido que la actividad física contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, tanto en lo físico como en lo emocional. Por lo que los organizadores animan a los andoaindarras a disfrutar hoy de este evento.