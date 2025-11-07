El División de Honor Regional de fútbol del Euskalduna visita esta tarde al Zumaiako

El Diario Vasco ANDOAIN. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El conjunto masculino de División de Honor Regional de fútbol del Euskalduna jugará esta jornada liguera a domicilio, visitando esta tarde, a las 18.15 horas, al Zumaiako. Los de Aitor Gaztañaga quieren sumar una victoria y olvidarse de la derrota de la jornada pasada, 0-3, ante el Beasain

En lo que respecta al resto de equipos, el Regional se mide en Ubitarte, hoy a las 17.45 horas, al Villabona. El Juveni de Honor se desplaza a Altamira para medirse al Ordizia, hoy a las 18.30 horas. El Primera Juvenil C juega en Ugalde-Ventas ante el Mariño, hoy a las cinco y media de la tarde. En cadetes, el de Honor recibe hoy a las cuatro al Ostadar, mientras el Primera Cadete buscará ganar mañana, a las 12.00 horas, al Villabona.

En cuanto a las chicas, el Regional juega a domicilio contra Martutene, mañana a las 18.05 horas. El Cadete de Honor, por su parte, recibe hoy, a las 12.30 horas, al Aiztondo en Ubitarte. En Zubipe, esta mañana a las 09.00 horas, se enfrentará el Euskalduna Cadete B al Hernani. El Infantol F11 juega ante Touring, en Fandería, hoy a las 11.00 horas.