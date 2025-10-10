El División de Honor Regional del Euskalduna visita hoy al Oiartzun

El Diario Vasco andoain. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Nueva jornada liguera para el División de Honor Regional masculino del Euskalduna, que esta tarde visitará el Karla Lekuona para enfrentarse al Oiartzun, a las 17.45 horas. Los de Aitor Gaztañaga buscarán seguir sumando puntos en esta exigente categoría.

Precisamente uno sacaron de la visita del Hernani a Ubitarte. El encuentro entre ambos finalizó 3-3, tras 90 minutos en los que los dos conjuntos tuvieron su oportunidad de llevarse el gato al agua. «Salimos muy intensos en la primera parte, más que el rival, sabiendo de la importancia del partido en casa. En el minuto 14, aprovechamos un error del portero hernaniarra para adelantarnos en el marcador. Seguimos concentrados, pero el Hernani logró empatar en el minuto 38. Aunque volvimos a adelantarnos antes del descanso gracias al gol de Parada», destacó Gaztañaga.

En la segunda mitad, el escenario cambió para los andoaindarras. El Hernani subió la intensidad y los locales pasaron en 4 minutos de ir ganando el partido a ir perdiendo 2-3. Pero los de Ubitarte lucharon hasta el final y ya en el tiempo de descuento, un gol de cabeza de Miranda puso el 3-3 y con él, el reparto de puntos. «Supimos mantener la cabeza fría e ir a por el empate, por lo que valoramos el punto en casa logrado en esta intensa categoría», destacó el entrenador.

Alineación: Asier Iraola, Ander Setien, Unai Brosa, Andoni Landa, Darwin Alexander Cevallos, Oier Belaunzaran, Oier Parada, Oinatz Otegi, Aitor Castro, Imanol Gurrutxaga, Jon Areizaga (Aimar Tellechea, Emmanuel Osamudamen, Aiheko Miranda, Andoni Badallo, Jokin Valencia, Iker Brosa, Ekhi Ormaetxea .

Cartelera de fútbol

Otros equipos del Euskalduna también compiten este fin de semana. En categoría masculina, el Primera Regional recibe hoy a las 18.45 horas al Vasconia B en Ubitarte. El Juvenil de Honor se enfrenta mañana a las 12.30, en casa al Lazkao. El Primera Juvenil B masculino juega hoy, 12.30, en Ubitarte ante Ostadar, mientras que el C lo hará en Donostia ante el Sporting de Herrera, a las 15.30 horas. Entre las chicas, el Regional recibe en Ubitarte, hoy a las 16.45, al Antigua Luberri. El Cadete de Honor se desplaza a Mendibeltz para jugar mañana contra Orio, a las 11.00 horas. El Cadete B visita en Urnieta al UKE, hoy a las 10.00 horas.