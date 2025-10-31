El División de Honor Regional del Euskalduna recibe este mediodía en Ubitarte la visita del Beasain B

María Cortés andoain. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Rival complicado, el Beasain B, el que visita este mediodía, a las 12.50 horas, el campo de Ubitarte. El conjunto de División de Honor Regional del Euskalduna buscará ante su afición lograr la segunda victoria de la temporada, que sería la primera en casa.

La jornada pasada a punto estuvo el equipo de Aitor Gaztañaga de traerse los 3 puntos de Tolosa. Pero el empate, 0-0, fue un resultado que supo a victoria, porque el conjunto andoaindarra se quedó uno menos buena parte de la segunda mitad.

El Euskalduna se enfrentó la pasada jornada al segundo clasificado, el Tolosa. En Berazubi, campo de hierba natural, los andoaindarras no están acostumbrados a jugar y eso se notó. Salió bien los de Andoain, intensos y concentrados, Tuvieron incluso más ocasiones que los locales para marcar en la primera mitad. Hubo una ocasión clara en el minuto 30, que no se materializó, pero poco después, al Euskalduna le pitaron un penalti a favor y esa ocasión tampoco subió al marcador.

Tras el descuento, en el 53, Oier Belaunzaran vio la roja directa y el árbitro pitó penalti en contra del Euskalduna, pero el portero andoaindarra pudo interceptar el tiro. A partir de ahí, con uno menos en el terreno de juego, al Euskalduna le tocó sufrir para mantener el empate. Hicieron un gran trabajo en equipo, sobre todo en defensa y el guardameta andoaindarra fue clave para mantener a cero la portería.

Alineación: Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Oier Belaunzarán, Aiheko Miranda, Oinatz Otegi, Jokin Valencia, Aitor Castro, Imanol Gurrutxaga, Ibai Ruiz de Larrinaga y Jon Areizaga (A. Quiroz, D.A. Cevallos, E. Osamudamen, A. Badallo, E.Peñalvo, I.Brosa, E. Ormaetxea).

Cartelera

En cuanto al resto de partidos de fútbol, el Primera Regional se medirá al Intxurre, hoy a las 16.30 horas. El Primera Juvenil B se medirá al UKE, a las 12.00 horas, a domicilio. El Primera Juvenil C recibe la vista del Touring, a las 10.30 horas. El Infantil txiki recibe al Hernani, a las 15.00 horas, mientras el Primera Infantil juga a las 9.00 horas ante Arrupe Chaminade, y el Primera Infantil B lo hará, a domicilio, ante el Idiazabal, a las 10.50 horas.

En chicas, el Preferente femenino recibe la visita del Santo Tomas Lizeoa, mañana a las 16.00 horas. Y el Primera Cadete jugará mañana, a las 10.30 horas, ante Aiztondo. El F-11 juega a las nueve ante el Gure Txokoa.