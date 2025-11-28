Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

El División de Honor Regional del Euskalduna jugará hoy ante el Urola

El encuentro del máximo representante masculino del club de fútbol de Andoain será esta tarde en Ubitarte

M. C.

andoain.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Ubitarte acogerá esta tarde a las 16.00 horas, el encuentro del División de Honor Regional ante Urola. El equipo de Aitor Gaztañaga logró una importantísima victoria la jornada pasada ante el Behobia, uno de los rivales del conjunto andoaindarra,

Alineación: Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Darwin Alexander Cevallos, Oier Belaunzaran, Aiheko Miranda, Oier Parada, Oinatz Otegi, Imanol Gurrutxaga, Unai Irazu e Ibai Ruiz de Larrinaga (E. Garmendia, A. Landa, E. Peñalvo, J. Valencia, E. Ormaetxea, J. Areizaga).

En cuanto al resto de partidos, el conjunto masculino Regional se mide a las 18.15 horas, en Puio, ante el Vasconia. 00 horas al Tolosa. El Juvenil de Honor lo hará en el Arizti Handi, a las 15.30 horas, ante Lazkao. El Juvenil de Primera B visita Michelín para enfrentarse al Ostadar, a las 15.30 horas. Mientras que el C jugará ente el Sporting de Herrera, en Ubitarte, a las 18.00 horas. El Cadete de Honor juega a domicilio, en Altamira, a las 12.00 horas, ante el Ordizia. El Primera Cadete lo hará, a las 12.30 horas, en casa, ante el Ordizia.

En lo que respecta a los conjuntos femeninos, el Regional femenino se mide, hoy a las 19.10 horas, en Berio al Antigua Luberri. Por la mañana, a las diez, al Cadete de Honor visita al Elgoibar en Mintxeta. El Cadete B jugará mañana, a las 11.30 horas, ante Urnieta en casa. Y el F-11, a las 10.30 horas, se enfrenta en Ubitarte al Antiguoko.

