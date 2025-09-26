El División de Honor Regional del Euskalduna juega mañana en Elgoibar

El Diario Vasco andoain. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El máximo representante masculino del Euskalduna de fútbol, el División de Honor Regional, jugará mañana la tercera jornada liguera a domicilio, desplazándose a Mintxeta, a las 17.00 horas, para medirse al Elgoibar.

El conjunto que dirige Aitor Gaztañaga perdió el pasado fin de semana, 0-3, ante el líder Beti Gazte. Como destacó el entrenador, «el equipo salió bien al partido. Hicieron un buen trabajo en los primeros 20 minutos y tuvimos algunas ocasiones de ponernos por delante. Pero no sucedió y los visitantes empezaron a hacer su juego y a generar ocasiones de gol, subiendo el 0-1 en el minuto 37. Así llegó el descanso, y en la segunda parte, el Euskalduna volvió a encarar bien el encuentro con ganas de darle la vuelta al marcador. No tuvieron muchas ocasiones, pero estuvieron algo mejor que los visitantes. Pero no pudo ser y el Beti Gazte nuevamente, y en dos ocasiones más, batió la meta andoaindarra y con el 0-3 en el marcador finalizó su visita a Ubitarte. «En general, fueron mejores que nosotros. Físicamente, es un equipo muy sólido, sobre todo en defensa, y fue un partido cómodo para ellos. Son líderes y no es por casualidad, es un gran equipo», explicó Aitor Gaztañaga, añadiendo que fue un golpe de realidad para el Euskalduna, «porque el Beti Gazte nos enseñó lo que supone estar en esta categoría de División de Honor Regional y el nivel que hay».