Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Andoain

El División de Honor Regional del Euskalduna juega mañana en Elgoibar

El Diario Vasco

andoain.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

El máximo representante masculino del Euskalduna de fútbol, el División de Honor Regional, jugará mañana la tercera jornada liguera a domicilio, desplazándose a Mintxeta, a las 17.00 horas, para medirse al Elgoibar.

El conjunto que dirige Aitor Gaztañaga perdió el pasado fin de semana, 0-3, ante el líder Beti Gazte. Como destacó el entrenador, «el equipo salió bien al partido. Hicieron un buen trabajo en los primeros 20 minutos y tuvimos algunas ocasiones de ponernos por delante. Pero no sucedió y los visitantes empezaron a hacer su juego y a generar ocasiones de gol, subiendo el 0-1 en el minuto 37. Así llegó el descanso, y en la segunda parte, el Euskalduna volvió a encarar bien el encuentro con ganas de darle la vuelta al marcador. No tuvieron muchas ocasiones, pero estuvieron algo mejor que los visitantes. Pero no pudo ser y el Beti Gazte nuevamente, y en dos ocasiones más, batió la meta andoaindarra y con el 0-3 en el marcador finalizó su visita a Ubitarte. «En general, fueron mejores que nosotros. Físicamente, es un equipo muy sólido, sobre todo en defensa, y fue un partido cómodo para ellos. Son líderes y no es por casualidad, es un gran equipo», explicó Aitor Gaztañaga, añadiendo que fue un golpe de realidad para el Euskalduna, «porque el Beti Gazte nos enseñó lo que supone estar en esta categoría de División de Honor Regional y el nivel que hay».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El División de Honor Regional del Euskalduna juega mañana en Elgoibar