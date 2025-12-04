Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

El División de Honor Ragional del Euskalduna juega mañana en Ubitarte

El Diario Vasco

Andoain.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Vuelve a jugar en casa este fin de semana el División de Honor Regional de fútbol del Euskalduna, mañana sábado, a las 11.00 horas, en Ubitarte. El conjunto que dirige Aitor Gaztañaga espera poder dar una alegría a los aficionados en casa. No pudo ser la pasada jornada, ya que el equipo andoaindarra perdió 1-2 ante el Urola. Era un rival directo para los de Andoain, que ahora se aleja a cinco puntos en la tabla.

No fue un buen partido del equipo local y no salieron bien al terreno de juego ni en la primera ni en la segunda parte. El Urola fue superior en todos los sentidos. Aunque llegaron a cero al descanso, en la segunda mitad, el Euskalduna tampoco supo darle la vuelta a la situación y el Urola se adelantó en el minuto 69. Con más suerte que fortuna, Ander Setien logró el empate en el 80. Pero en la última jugada del partido, en el descuento, el Urola logró el 1-2.

Alineación: Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Darwin Alexander Cevallos, Oier Belaunzaran, Aiheko Miranda, Joel Echeverria, Oier Parada, Oinatz Otegi, Imanol Gurrutxaga y Unai Irazu (E. Garmendia, A. Landa, A. Arabaolaza, E. Osamudamen, I. Brosa, A. Castro, E.Ormaetxea).

