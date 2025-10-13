David Hoyos y Jaime Vergel tratarán hoy sobre el 'Análisis del retorno económico de las alternativas'

Bastero acogerá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, la tercera conferencia organizada por el Ayuntamiento para que los andoaindarras puedan hacerse ... una opinión propia y más completa sobre las dos alternativas de mejora propuestas para el trazado de conexión entre la N-1 y la A-15.

Desde el Consistorio han querido destacar que «para la charla de hoy estaba previsto que el abogado urbanista José María Abad realizara un análisis del retorno económico de las distintas alternativas. Pero finalmente en la conferencia de esta tarde participarán el profesor de la UPV David Hoyos y el arquitecto urbanista y exprofesor de la UPV Jaime Vergel y serán ellos los que tratarán el tema».

Realizada la charla de esta tarde, de cara a la semana que viene, el lunes 22 de octubre, finalizará esta ronda de conferencias con la comparecencia de Ander Gortazar, arquitecto, Urbanista, experto en Ordenación del Territorio, Movilidad y Sistemas de Información Geográfica. El experto tratará en esa ocasión, en Bastero nuevamente a las 18.30 horas, las diferentes opciones del desarrollo urbanístico de Andoain.

Precisamente hasta ese 22 de octubre tendrán los andoaindarras para dar su opinión a través del formulario presencial que deberán depositar en Ataria y cuyo proceso arrancará el día 16. «Pero los ciudadanos podrán opinar digitalmente hasta mañana, 15 de octubre, a través de la web municipal (www.andoain.eus). Y lo dicho, del 16 al 22 de octubre a través de un formulario presencial que se pondrá a su disposición en el Ataria del Ayuntamiento, de 11.00 a 14.00 horas, y en Bastero kulturgunea, de 18.00 a 20.00 horas. También se podrá opinar este sábado en Bastero, de 11.00 a 14.00 horas. Todos los vecinos mayores de 16 años empadronados en Andoain podrán participar en esta recogida de opiniones»

Desde el Ayuntamiento han señalado que «estamos muy satisfechos con la gran participación que hemos tenido hasta ahora. Hemos recibido un montón de opiniones online y la valoración es muy positivo».

También recuerdan que hasta el día 22 estará visible la exposición en Bastero. En esta muestra aparecen paneles informativos con imágenes y texto de las dos alternativas, tanto de la denominada como 'Variante', como la del 'Lazo'.

Sorabillako auzokide elkartea

Por su parte, desde Sorabillako auzokide elkartea han querido difundir dos fotografías comparativas y un video «en el que se pueden ver los planos completos de las 2 alternativas que se debaten en Andoain con respecto al tema del trazado de conexión entre la N-1 y la A-15. Lejos de medias verdades y miradas parciales, son planos reales y su relación con el mapa del paisaje». Desde la asociación buscan «que los vecinos tengan toda la información sobre el tema».