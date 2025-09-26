Cortes nocturnos en los próximos días por las obras en la pasarela peatonal en la N-I

El Diario Vasco Andoain. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el p.k. 447,424, en Bazkardo, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en sentido Vitoria-Gasteiz en el tramo comprendido entre los p.k. 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre en horario nocturno, de 22.00 a 6.00 horas, y afectarán al carril izquierdo y central en sentido Vitoria-Gasteiz, que permanecerá cerrado. No se verá afectada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.