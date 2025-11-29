Cortes nocturnos a partir de hoy por la reparación de la pasarela peatonal en la N-I

El Diario Vasco andoain. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el p.k. 447,424, en Bazkardo, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en ambos sentidos en el tramo comprendido entre losp.k. 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre hoy domingo, 30 de noviembre, y el 22 de diciembre en horario nocturno, es decir, de 22.00 a 6.00 horas. Afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá condicionada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.