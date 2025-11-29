Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Cortes nocturnos a partir de hoy por la reparación de la pasarela peatonal en la N-I

El Diario Vasco

andoain.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el p.k. 447,424, en Bazkardo, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en ambos sentidos en el tramo comprendido entre losp.k. 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre hoy domingo, 30 de noviembre, y el 22 de diciembre en horario nocturno, es decir, de 22.00 a 6.00 horas. Afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá condicionada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortes nocturnos a partir de hoy por la reparación de la pasarela peatonal en la N-I