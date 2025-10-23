Cortes nocturnos a partir del día 27 por las obras en la pasarela peatonal en la N-I

El Diario Vasco Andoain. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en Bazkardo, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en el tramo comprendido entre los p.k. 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre el 27 de octubre y 1 de diciembre en horario nocturno, de 22.00 a 06.00, y afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá afectada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.