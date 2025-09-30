Cortes nocturnos por las obras de reparación de la pasarela peatonal en la N-I

M. C. Andoain. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en Bazkardo, hasta el 6 de octubre habrá afecciones al tráfico en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, en sentido Vitoria-Gasteiz en el tramo comprendido entre los p.k. 448,770 y 447,274 en Andoain. Afectarán al carril izquierdo y central en sentido Vitoria-Gasteiz, que permanecerá cerrado.