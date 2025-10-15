Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

El Consistorio abrirá un proceso para recoger ideas para el espacio del duelo perinatal

Los responsables han decidido ubicarlo en el césped situado junto al cementerio de la localidad, pero quieren «que el diseño del mismo se haga mediante participación ciudadana»

El Diario Vasco

andoain.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Ayer se celebró el Día Internacional del Embarazo y la Concienciación del Duelo Neonatal. Desde el Ayuntamiento recordaron que «el año pasado iluminamos el Ayuntamiento con el objetivo de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las personas, familias y profesionales que viven el duelo perinatal. Este año, sin embargo, queremos dar un paso más en la misma dirección: profundizar en la visibilización y el reconocimiento del duelo perinatal».

Para ello, todos los partidos políticos que forman la corporación municipal acordaron, por unanimidad en 2024, crear y posibilitar un espacio físico para las familias y personas allegadas. «Un espacio que buscará ser un lugar de memoria y duelo, ofreciendo una localización de reflexión y tranquilidad», aseguran, añadiendo que de cara a este año se acordó trabajar en la organización y convocatoria de actividades (cursos, charlas...) municipales con el fin de visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal. «Hemos decidido ubicar este espacio en el césped situado junto al cementerio de Andoain. Sin embargo, nos gustaría que el diseño del espacio se hiciera mediante participación ciudadana para que se convierta en un lugar reconocido y valorado por toda la ciudadanía», informan.

Por ello, vamos a poner en marcha una recogida de ideas y aportaciones con el objetivo de escuchar y tener en cuenta las propuestas de la ciudadanía. A partir de las aportaciones recibidas, un jurado compuesto por expertas y expertos, técnicas y técnicos municipales, artistas y representantes políticos analizarán y decidirán cuál de las propuestas se llevará a cabo.

En definitiva, «queremos invitar a la ciudadanía a participar para que la voz y la sensibilidad de todos y todas nos ayuden a construir un pueblo más cercano y sensibilizado con el duelo perinatal», destacan los responsables.

