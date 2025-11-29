Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Charla sobre Palestina y la industria militar vasca en Bastero

El Diario Vasco

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

El miércoles 3 de diciembre (19.00), se analizará en Bastero con Max Carbonell, de la asociación Delàs, el papel de las empresas, bancos y estados relacionados con el genocidio palestino, así como la situación del embargo. En el mismo acto también se hablará de un libro 'Conversión de la Industria Militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras' publicado por el colectivo Gasteizkoak. Max Carbonell, investigador del Centre Delàs, doctor en Biología por la UPF y postgrado en Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital.

