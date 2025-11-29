Charla sobre Palestina y la industria militar vasca en Bastero

El Diario Vasco andoain. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El miércoles 3 de diciembre (19.00), se analizará en Bastero con Max Carbonell, de la asociación Delàs, el papel de las empresas, bancos y estados relacionados con el genocidio palestino, así como la situación del embargo. En el mismo acto también se hablará de un libro 'Conversión de la Industria Militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras' publicado por el colectivo Gasteizkoak. Max Carbonell, investigador del Centre Delàs, doctor en Biología por la UPF y postgrado en Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital.