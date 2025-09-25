EH Bildu y Podemos también cierran el acuerdo para solicitar el préstamo

El Diario Vasco Andoain. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Al igual que ocurriera esta misma semana entre EH Bildu y EAJ-PNV, el equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo con Elkarrekin-Podemos de Andoain para poder realizar dos de los proyectos estratégicos en el municipio. El acuerdo incluye la solicitud de un préstamo por 17,8 millones de euros para la financiación de ambos proyectos.

El objetivo principal de ambas formaciones es mantener el trabajo conjunto iniciado con la sesión de investidura, a principios de legislatura. Con este acuerdo se materializarán proyectos estratégicos que Andoain necesita.

Los responsables municipales recuerdan que «la ampliación del Polideportivo es una necesidad demandada en la última década por la ciudadanía. Con esta firma damos el primer paso para llevarlo a cabo», añadiendo que el aprovechamiento del Ayuntamiento, dentro del desarrollo del ámbito de la zona industria Illarramendi, se destinará a la construcción de un pabellón municipal que unifique los diferentes locales del personal de Servicio en dicho ámbito. «Será un paso importante más para que los trabajadores municipales puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones y de la forma más eficaz posible», destacaron los representantes municipales.