Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos en la firma.

Andoain

EH Bildu y Podemos también cierran el acuerdo para solicitar el préstamo

El Diario Vasco

Andoain.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:34

Al igual que ocurriera esta misma semana entre EH Bildu y EAJ-PNV, el equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo con Elkarrekin-Podemos de Andoain para poder realizar dos de los proyectos estratégicos en el municipio. El acuerdo incluye la solicitud de un préstamo por 17,8 millones de euros para la financiación de ambos proyectos.

El objetivo principal de ambas formaciones es mantener el trabajo conjunto iniciado con la sesión de investidura, a principios de legislatura. Con este acuerdo se materializarán proyectos estratégicos que Andoain necesita.

Los responsables municipales recuerdan que «la ampliación del Polideportivo es una necesidad demandada en la última década por la ciudadanía. Con esta firma damos el primer paso para llevarlo a cabo», añadiendo que el aprovechamiento del Ayuntamiento, dentro del desarrollo del ámbito de la zona industria Illarramendi, se destinará a la construcción de un pabellón municipal que unifique los diferentes locales del personal de Servicio en dicho ámbito. «Será un paso importante más para que los trabajadores municipales puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones y de la forma más eficaz posible», destacaron los representantes municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  3. 3 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  6. 6

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu y Podemos también cierran el acuerdo para solicitar el préstamo

EH Bildu y Podemos también cierran el acuerdo para solicitar el préstamo