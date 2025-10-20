«EH Bildu no ha sido honesto y ha ocultado el proyecto real a los vecinos»

Los concejales de EAJ-PNV de Andoain comparecieron ayer para valorar el proceso impulsado en las últimas semanas por el Ayuntamiento en torno a ... la N-I y la A-15. El portavoz jeltzale, Imanol Goenaga, denunció la actitud de EH Bildu, a la que acusa de «generar falsas expectativas y retrasar la solución al problema de la carretera». Según añadió, «el alcalde y EH Bildu no saben cómo resolver este asunto y, una vez más, tratan de ganar tiempo a costa de hacérselo perder a los andoaindarras».

EAJ-PNV denuncia que el proceso promovido por el Ayuntamiento con dinero público ha sido «un ejercicio de manipulación y confusión», destinado a «distorsionar la realidad y ocultar la verdad a la ciudadanía». Goenaga subrayó que «el proceso no se ha hecho con transparencia y el alcalde no ha compartido con los vecinos toda la información con la que cuenta actualmente». En este sentido, destacan desde el partido nacionalista que «Diputación Foral lleva tiempo trabajando en el proyecto que permitirá resolver el nudo de Bazkardo e integrar completamente la carretera en el toda la zona urbana. Un proyecto que ha compartido desde hace semanas con el Ayuntamiento de Andoain». El plan prevé, según los jertzales, entre otras actuaciones, la cobertura total de Mindendi, la apertura de una nueva vía entre Kalonge, Bordaberri y Ondarreta, una nueva rotonda en Caravanas con salida hacia Tolosa y un nuevo acceso desde Txistoki. Además, «la Diputación estudia de forma integral medidas contra el ruido y la contaminación en el tramo comprendido entre Bazkardo y Sorabilla», añaden.

Goenaga denuncia que «el alcalde tiene este proyecto en su despacho, pero todavía no lo ha compartido con la ciudadanía. No están siendo honestos y están ocultando información relevante».

Asimismo, EAJ-PNV recuerda que el estudio técnico independiente encargado por el propio Ayuntamiento demuestra con claridad cuál es la opción más viable. El informe concluye que el proyecto del lazo es el más favorable en el 66 % de los casos, mientras que la alternativa de la variante solo se considera mejor en el 33 %. Por ello, los jeltzales sostienen que la apuesta de la Diputación es la adecuada y acusan al Ayuntamiento de haber ocultado ese dato. «En lugar de mostrar las conclusiones de un estudio pagado con dinero público, han preferido construir un relato falso», asegura Goenaga.

En la comparecencia, los jertzales han criticado duramente el proceso que el Ayuntamiento ha presentado como un ejercicio de participación. «No ha sido una participación real, sino una dinámica construida sobre premisas falsas. Se ha intentado vender a la ciudadanía una imagen equivocada, haciéndoles creer que existían dos proyectos viables y que podían elegir entre ellos». A juicio de EAJ-PNV, todo esto ha sido pura demagogia y el proceso carece de cualquier garantía. Además, recalcan que «el Ayuntamiento no ha promovido una colaboración o participación real con la Diputación, pese a que la solución al problema vendrá de la cooperación entre ambas instituciones».

Desde este partido de la oposición quieren desmentir varios mensajes difundidos en torno al proceso. «No es cierto que el aire de Andoain sea el peor de toda Euskadi, ni que la variante pudiera eliminar de forma definitiva la contaminación y el ruido. Los problemas no se resuelven moviendo el tráfico de un punto a otro», subraya Goenaga, matizando que «el proyecto de la variante tendría un fuerte impacto en la zona de Belkoain y los principales sindicatos agrarios ya han expresado su rechazo». EAJ-PNV considera que «nos han mostrado bonitos fotomontajes del centro urbano, pero no hemos visto ni una sola imagen de los desmontes y túneles que se pretenden realizar en Belkoain».

Posición clara

Los jertzales han dejado clara su posición: no comparte el proceso que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos meses y emplaza a EH Bildu a actuar con responsabilidad. «No podemos permitirnos perder otros quince años», matizan. Goenaga quiso concluir subrayando la importancia de evitar la crispación y apostar por el consenso. «Sabemos que la solución a este problema pasa por la colaboración, la negociación y el acuerdo. Estamos obligados a entendernos y ese es nuestro compromiso».