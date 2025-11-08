Bastero acoge este mediodía la obra teatral infantil 'Semaforoa'

M. C. andoain. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La obra teatral infantil 'Semaforoa' llega este mediodía a Bastero, a las 12.00 horas. Es un trabajo de Logela multimedia que reúne teatro, video-animación, interacción y música. En ella, «Eneko no hace caso a los semáforos... Él lo quiere todo ya, sin esperar ni un segundo. Una desconocida, Amets, le sugiere tomarse la vida con calma y jugar más, pero él no le escucha. Cuando cruza con el semáforo en rojo, una luz gigantesca casi lo arrastra. Asustado, cae en un mundo onírico donde los personajes del semáforo cobran vida y le proponen una aventura. Eneko deberá decidir: seguir como siempre o escuchar a estas extrañas criaturas», destacan.

'Semaforoa' es un espectáculo lleno de luz, música, video-animación y sorpresas, «donde los semáforos tienen vida propia y las emociones se ponen en marcha. A través del juego y la participación, el público infantil descubrirá un mundo divertido y mágico que brilla, suena y late al ritmo de su imaginación», matizan.