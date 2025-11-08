Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La obra 'Semaforoa' se podrá ver este mediodía en Bastero. LOGELA

Andoain

Bastero acoge este mediodía la obra teatral infantil 'Semaforoa'

M. C.

andoain.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

La obra teatral infantil 'Semaforoa' llega este mediodía a Bastero, a las 12.00 horas. Es un trabajo de Logela multimedia que reúne teatro, video-animación, interacción y música. En ella, «Eneko no hace caso a los semáforos... Él lo quiere todo ya, sin esperar ni un segundo. Una desconocida, Amets, le sugiere tomarse la vida con calma y jugar más, pero él no le escucha. Cuando cruza con el semáforo en rojo, una luz gigantesca casi lo arrastra. Asustado, cae en un mundo onírico donde los personajes del semáforo cobran vida y le proponen una aventura. Eneko deberá decidir: seguir como siempre o escuchar a estas extrañas criaturas», destacan.

'Semaforoa' es un espectáculo lleno de luz, música, video-animación y sorpresas, «donde los semáforos tienen vida propia y las emociones se ponen en marcha. A través del juego y la participación, el público infantil descubrirá un mundo divertido y mágico que brilla, suena y late al ritmo de su imaginación», matizan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bastero acoge este mediodía la obra teatral infantil 'Semaforoa'

Bastero acoge este mediodía la obra teatral infantil &#039;Semaforoa&#039;