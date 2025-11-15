La Banda de la Musika Eskola actuará este mediodía en Bastero

Solistas de la Banda de Música tendrán especial protagonismo en el concierto que ofrecerán hoy en Bastero.

María Cortés andoain. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

El auditorio principal de Bastero se llenará de música este mediodía en el concierto que ofrecerá la Banda de Música. Los miembros de la agrupación de la Musika Eskola se subirán hoy, a partir de las 12.30 horas, al escenario de Bastero para ofrecer el concierto 'Bakarlarien unea'.

Como destacan los organizadores del evento, «en este espectáculo repleto de talento actuarán como solistas varios miembros de la Banda. Además, tendremos unos invitados muy especiales: los alumnos del taller de música de tercer año que ofrecerán una pieza acompañados de la Banda».

En cuanto al repertorio elegido para la ocasión se podrán escuchas las siguientes canciones: 'Concerto two trumpets' con los solistas Ander Egaña y Jaime Eguzkitza; 'Xylophoni' con la participación de Lier Sarasola con arreglos de Paul Salerri; 'Andante K.315' con Aiala Irulegi y arreglos de Mikel Emezabal; 'Klezmer Fantasy' para el solista Martín Sánchez ; 'Baghira ' para Gorka Macias con arreglos de Sergi Pastor; 'Jostailuen Sinfonia' con la participación de los alumnos del taller de música. Todo ello bajo la dirección de Mikel Emezabal.

Aprovechando esta actuación, la Banda de Música ha querido dedicarle el concierto a Arantxa Irigoras Balda, que falleció recientemente y que fue miembro de la agrupación tocando el clarinete y el clarinete bajo.