Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solistas de la Banda de Música tendrán especial protagonismo en el concierto que ofrecerán hoy en Bastero.

Andoain

La Banda de la Musika Eskola actuará este mediodía en Bastero

Aprovecharán el concierto en la Casa de Cultura para rendir un pequeño homenaje a Arantxa Irigoras

María Cortés

andoain.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

El auditorio principal de Bastero se llenará de música este mediodía en el concierto que ofrecerá la Banda de Música. Los miembros de la agrupación de la Musika Eskola se subirán hoy, a partir de las 12.30 horas, al escenario de Bastero para ofrecer el concierto 'Bakarlarien unea'.

Como destacan los organizadores del evento, «en este espectáculo repleto de talento actuarán como solistas varios miembros de la Banda. Además, tendremos unos invitados muy especiales: los alumnos del taller de música de tercer año que ofrecerán una pieza acompañados de la Banda».

En cuanto al repertorio elegido para la ocasión se podrán escuchas las siguientes canciones: 'Concerto two trumpets' con los solistas Ander Egaña y Jaime Eguzkitza; 'Xylophoni' con la participación de Lier Sarasola con arreglos de Paul Salerri; 'Andante K.315' con Aiala Irulegi y arreglos de Mikel Emezabal; 'Klezmer Fantasy' para el solista Martín Sánchez ; 'Baghira ' para Gorka Macias con arreglos de Sergi Pastor; 'Jostailuen Sinfonia' con la participación de los alumnos del taller de música. Todo ello bajo la dirección de Mikel Emezabal.

Aprovechando esta actuación, la Banda de Música ha querido dedicarle el concierto a Arantxa Irigoras Balda, que falleció recientemente y que fue miembro de la agrupación tocando el clarinete y el clarinete bajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Banda de la Musika Eskola actuará este mediodía en Bastero

La Banda de la Musika Eskola actuará este mediodía en Bastero