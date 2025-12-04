Artedrama-Axut! llega este viernes con 'Nor naizen baneki' a Bastero kulturgunea

Nueva cita cultural esta tarde sobre el escenario de Bastero kultugunea. En esta ocasión, los andoaindarras podrán disfrutar a partir de las 19.30 ... horas de 'Nor naizen baneki' de la compañía Artedrama-Axut!. Las entradas, a 8 euros (Gazte Ordua a 3 euros) se pueden adquirir todavía en taquilla o de forma online.

Sobre este trabajo, los responsables destacan que «no es el teatro el mejor instrumento de excavación interior? En 'Nor naizen baneki', la nueva propuesta escénica de Artedrama y Axut!, escrita por Harkaitz Cano y Ximun Fuchs, la excavación arqueológica de un teatro lleva a desenterrar distintas capas de la historia a través de los objetos hallados y de los personajes que la recorren. Concebida, narrada y representada en euskera, aborda la búsqueda de la identidad. Tomando como punto de partida el descubrimiento de la mano de Irulegi, construye una historia propia que se repite en diferentes épocas».

De esta manera, «el teatro y la arqueología comparten un mismo punto de encuentro: como ciencia humana que se reinventa constantemente. Por eso, en la creación de esta obra han contado con la colaboración de arqueólogos y arqueólogas de la Sociedad Aranzadi, quienes han compartido in situ con el reparto sus técnicas, expectativas, preocupaciones en una excavación».

El resultado de todo ese trabajo es una pieza representada en un escenario desnudo, donde la tecnología láser y las vídeo-proyecciones ayudan a construir espacios y jerarquizar la narración, y donde cuerpo y voz se convierten en herramientas de memoria histórica.

Los autores de 'Nor naizen baneki' son Harkaitz Cano y Ximun Fuchs, dirigido por éste último, y con un elenco de actores formado por Ramon Agirre, Garoa Bugallo, Maialen Diaz, Aline Etxeberri, Manex Fuchs, Idoia Tapi y Oier Zuñiga.

La compañía

Axut! y Artedrama mantiene desde 2010 una colaboración sólida, orientada al desarrollo del teatro vasco contemporáneo. Su trabajo se articula en torno a un euskera pleno, vivo y cargado de significado, arraigado en las palabras y acciones que el propio pueblo ha generado para nombrar y dar existencia al arte y al teatro.

Durante quince años de trabajo conjunto han defendido la idea de que el arte es generador de modelos: aquellos que permiten expresar emociones, construir identidad y cuestionar el presente. Su arte -pensado y creado en euskera- los sitúa en el mundo desde la pertenencia a lo local, dirigiéndose a su comunidad sin renunciar a una dimensión universal.

Tras producciones anteriores como 'Errautsak' (Cenizas), 'Hamlet', 'Carta al nieto de Franco', 'Caballo azul' y 'Hondamendia' (La catástrofe), la compañía vuelve a escribir desde lo real, guiada por la dramaturgia de Harkaitz Cano.