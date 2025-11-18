Los andoaindarras disfrutarán un año más del programa Gabon Giroan

A pocas semanas de volver a celebrar de una de las épocas más entrañables y especiales en muchos hogares de la localidad, la Navidad, agentes ... locales, entre ellos, los técnicos y representantes municipales y responsables de la Musika Eskola han querido presentar el programa especial de este año de la iniciativa Gabon Giroan, gracias a la cual los andoaindarras podrán disfrutar de diversas actividades y actuaciones sin moverse del municipio.

La concejala de cultura, Marta Lasa Goñi, y el técnico cultural, Iker Apaolaza Ávila, dieron la información relativa a la iniciativa, destacando que «la agenda se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo conjunto realizado, una vez más, entre los distintos departamentos y asociaciones de Andoain».

Según indicaron los responsables, la oferta para esta edición de Gabon Giroan es variada. «Entre los eventos que se celebrarán del 29 de noviembre al 5 de enero, gran peso de la programación recae en las actuaciones musicales. Las agrupaciones andoaindarras de la Musika Eskola u Olagain txistulari elkartea ofrecerán sus tradicionales conciertos de estas fechas. También habrá espacio para jóvenes talentos como Olatz Salvador o Samaria Gospel Singers.

Además del apartado musical, habrá actividades dirigidas a los más pequeños de la casa, como los diversos talleres que se organizarán en la Ludoteca. No faltarán otras citas claves en estos próximos meses como la Gaztain Festa, la proyección del documental 'Axeri dantza' como colofón al aniversario, el Parque Infantil de Navidad, la esperada llegada de Olentzero y los Reyes o eventos deportivos como la gala del deporte o la carrera popular de San Silvestre.

«Gabon Giroan se ha trabajado con ilusión y desde todos los ámbitos. Desde el Ayuntamiento invitamos a la ciudanía a participar, disfrutar y vivir el programa navideño de Andoain», destacó Lasa.