Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los grandes donantes en el acto al que también acudieron representantes municipales y de la delegación local de la Asociación de Sangre. LUSA

Andoain

Andoain reconoce la labor fundamental de los donantes de sangre

Tuvo lugar en el ayuntamiento el acto de entrega de diplomas a los nueve andoaindarras que han llegado a las 25, 40, 50 y 75 extracciones

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

Son muchos los actos que acoge a lo largo del año el salón de plenos del Ayuntamiento de Andoain, pero sin duda, uno de ... los más especiales suele ser el que realiza la delegación local de la Asociación de Donantes de Sangre para homenajear a los grandes donantes del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andoain reconoce la labor fundamental de los donantes de sangre

Andoain reconoce la labor fundamental de los donantes de sangre