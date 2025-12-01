Andoain reconoce la labor fundamental de los donantes de sangre

Son muchos los actos que acoge a lo largo del año el salón de plenos del Ayuntamiento de Andoain, pero sin duda, uno de ... los más especiales suele ser el que realiza la delegación local de la Asociación de Donantes de Sangre para homenajear a los grandes donantes del municipio.

Los protagonistas de la ceremonia fueron, sin duda, los nueve andoaindarras que recibieron sus diplomas a manos del alcalde Andoni Álvarez y el representante de la delegación de Andoain Joxe Mari Tolosa. También estuvieron representantes de los partidos de la oposición.

El 'gran' donante de esta edición fue Nikolas Urrutia Olasagasti, con sus 75 extracciones. Por su medio centenar de donaciones fue premiado Javier Oruezabala Iraola. Las andoaindarras Kontxi Urkola Roteta y Miren Agurtzane Urtasun Etxeberria recibieron su reconocimiento por sus 40 extracciones y por las 25 lo hicieron Eneko Aizpurua Olazabal, Miguel Ángel Conde Correa, José Ángel Esnaola Orbegozo, Mikel Jauregui Sunsundegu y Mónica Paz Amenabar.

Desde la delegación y el Ayuntamiento quisieron agradecer a los donantes su labor. «Qué mayor generosidad que dar al prójimo, al que lo necesita, algo que tenemos todos, pero no se puede producir en una máquina: nuestra sangre. Por eso, hemos querido agradecer públicamente vuestro gesto, solidaridad y constancia extracción a extracción», destacaron.

Precisamente, desde la delegación de Andoain quisieron matizar, con datos, que «entre las extracciones en el Ambulatorio y La Salle en estos meses de 2025, entre enero y noviembre, se han obtenido 399 bolsas de sangre. Se han animado nuevos donantes, más de una treintena. Y comparando las cifras con las del año pasado, a nivel Gipuzkoa, se han logrado 38 extracciones más, a pesar de que no fueron buenos meses los de agosto y septiembre».