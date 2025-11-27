Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Representantes de las diversas áreas que han trabajado para sacar adelante el protocolo para la atención a mujeres víctimas de violencia machista.

Andoain

Andoain actualiza el protocolo para atender a víctimas de violencia machista

Este documento, fruto de la colaboración entre diversas áreas, recoge la respuesta institucional ante situaciones de especial relevancia

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

En esta semana, en la que se ha celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento ha ... actualizado el protocolo de actuación y coordinación interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Como destacan desde el Consistorio, en 2019 se aprobó el protocolo de actuación y coordinación interinstitucional para la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia machista. Este documento fue fruto de la colaboración entre el área de Igualdad de Andoain, los Servicios Sociales de Base, la Policía Local, los departamentos de Promoción Económica, Empleo y Juventud, Osakidetza, la Ertzaintza y los centros educativos del municipio.

