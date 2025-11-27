Andoain actualiza el protocolo para atender a víctimas de violencia machista

En esta semana, en la que se ha celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento ha ... actualizado el protocolo de actuación y coordinación interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Como destacan desde el Consistorio, en 2019 se aprobó el protocolo de actuación y coordinación interinstitucional para la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia machista. Este documento fue fruto de la colaboración entre el área de Igualdad de Andoain, los Servicios Sociales de Base, la Policía Local, los departamentos de Promoción Económica, Empleo y Juventud, Osakidetza, la Ertzaintza y los centros educativos del municipio.

«Este protocolo ha supuesto un hito importante en los últimos años, estableciendo mejoras en la atención a las mujeres y contribuyendo a la creación de una mesa de trabajo permanente que refuerce la coordinación, el seguimiento y el trabajo en red entre las diferentes instituciones implicadas», explican los responsables, añadiendo que «el pasado mes de julio se llevó a cabo la revisión del protocolo para garantizar que la herramienta esté actualizada y contrastada. De esta forma, se posibilita una mejor acogida y atención a las mujeres víctimas de violencia machista y se ajusta al marco legal vigente en los últimos años».

Asimismo, esta misma semana se ha presentado públicamente el protocolo que recoge la respuesta institucional ante los casos de violencia machista ocurridos en Andoain. El documento se aprobó por unanimidad en el Pleno del pasado febrero y constituye el mecanismo que guiará la respuesta pública ante situaciones de especial relevancia en el municipio. Este protocolo se enmarca dentro de las políticas específicas en materia de violencia machista impulsadas por el Ayuntamiento de Andoain en los últimos años, y en su elaboración ha participado también el movimiento feminista de la localidad».