'Amak', una desesperante historia de cuatro mujeres, llega hoy a Bastero

andoain.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Finalizan hoy los actos organizados con motivo del 25N con la representación de la obra teatral 'Amak' de Txalo produkzioak. La cita será en Bastero, a las siete y media de la tarde.

Bajo la dirección de Begoña Bilbao, las actrices Iraitz Lizarraga, Tania Fornieles, Oihana Maritorena e Intza Alkain se subirán al escenario de Bastero en esta comedia que es «una desesperante historia de cuatro mujeres atrapadas en la sala de espera de una escuela. Esa angustiosa situación las llevará a una inesperada terapia sin límites, donde aflorarán los pros y los contras de la maternidad».

Todavía quedan entradas a la venta, a 6 euros, por lo que las personas interesadas pueden adquirirlas en Bastero o en la página web.

Cine en Bastero

Un fin de semana más, Bastero proyectará varias películas para niños y mayores. Por un lado, el sábado y el domingo, a las 17.00 horas, se podrá ver 'Super Charlie'. Y el sábado y domingo, a las 19.30 horas, y el lunes en sesión doble, a las 17.00 y 19.30 horas, se pasará 'Gaua'. Es una película histórica fantástica dramática de 2025 dirigida por Paul Urkijo Alijo. Rodada en euskera, está protagonizada por Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza.

Las entradas se pueden adquirir tanto en taquilla como online.

