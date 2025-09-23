Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Goenaga, Idoia Mikelez, Andoni Álvarez y Marta Lasa, en el acto de firma del acuerdo celebrado ayer en el ayuntamiento. MARÍA

Andoain

Acuerdo de EH Bildu y EAJ-PNV para ejecutar las obras del polideportivo y un pabellón de servicios

Solicitarán un préstamo, de 17,8 millones de euros, para poder financiar estos dos importantes proyectos para la localidad

María Cortés

Andoain.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

Los partidos de Andoain de EH Bildu y EAJ-PNV renovaron a comienzos de este año 2025 su acuerdo político «para dar respuesta a los principales retos del municipio». En el último punto de aquel documento, ambas partes, adquirieron el compromiso de, una vez conocidas las cifras del remanente municipal y la capacidad económica real de la institución andoaindarra, garantizar un crédito para inversiones estratégicas.

En este contexto, los dos partidos cerraron el compromiso de asegurar la financiación necesaria para llevar a cabo tres proyectos importantes para el municipio: la ampliación y renovación de las instalaciones actuales del Polideportivo municipal de Allurralde; la nueva biblioteca municipal; y un nuevo pabellón para la brigada municipal.

En este iniciado nuevo curso político, lo dicho, tras analizar la situación y los avances de cada proyecto estratégico, EH Bildu y EAJ-PNV de Andoain han alcanzado un acuerdo para que dichos proyectos puedan hacerse realidad, solicitando un préstamo para financiarlos. «Este consenso supone un paso más en la dirección del acuerdo», destacaron los representantes municipales.

En el acto de firma que tuvo lugar ayer por la mañana en el Ayuntamiento participaron el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, la representante de EH Bildu, Marta Lasa, el portavoz de EAJ-PNV, Imanol Goenaga, y la representante de EAJ-PNV, Idoia Mikelez.

17,8 millones

«Se ha alcanzado un importante acuerdo para afrontar los retos futuros de Andoain. En concreto, gracias a este préstamo de 17,8 millones de euros se construirá la segunda pista del polideportivo y la ampliación del edificio, tan necesaria para los clubes y deportistas de Andoain. Esta obra tendrá un coste de 13.949.198 euros. Por otro lado, lado, los trabajadores municipales dispondrán en Illarramendi de un pabellón unificado para poder desarrollar su labor, lo que permitirá, entre otras cosas, liberar los pabellones que actualmente están en régimen de alquiler. En este caso, el coste de este pabellón de servicios será de 3.800.000 euros», destacó el alcalde Andoni Álvarez.

El tema, a Pleno

Según informó ayer el primer edil, «en el Pleno municipal que se celebrará mañana jueves se darán los primeros pasos administrativos para poder iniciar la tramitación del préstamo. Una vez finalizados, la redacción y los estudios de los dos proyectos, así como garantizada la financiación vía préstamo, se estará en disposición de comenzar la licitación de las obras». Además del polideportivo y el pabellón de Illarramendi, existen otras prioridades. Así, en este acuerdo también se han definido las prioridades de uso del remanente. Entre ellas, dar pasos para poner en marcha la nueva biblioteca municipal y realizar otras inversiones en el municipio como pueden ser la obra de los garajes de la Algodonera, la urbanización del barrio Ondarreta o el abastecimiento de agua en el barrio de Leizotz (segunda fase).

