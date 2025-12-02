Acto institucional y Triki Dantz para festejar esta jornada el Euskararen Eguna

María Cortés andoain. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Jornada de celebración la de hoy en muchos municipios, entre ellos Andoain, en el Día Internacional del Euskera. Esta fecha señalada fue instaurada en 1949 por la Sociedad de Estudios Vascos, pero su celebración no se institucionalizó hasta 1995 gracias a la colaboración entre el Gobierno Vasco y la Real Academia de la Lengua Vasca.

El Ayuntamiento ha preparado un programa especial de actividades para festejarlo, en colaboración con Manuel Larramendi Kultur Bazkuna. Se han puesto en marchas actividades previas al día, como la proyección ayer, y posterior coloquio en Bastero, del documental 'Lurdes Iriondo. Ez gera alferrik pasako'.

En lo que respecta a la jornada de hoy, en el balcón del ayuntamiento se colocará la pancarta preparada para la ocasión que recoge el lema 'Zuk eta nik, nork bestela?'. Además, a lo largo de la mañana se podrán escuchar por los altavoces canciones en euskera seleccionadas por los centros escolares de la localidad.

Por otro lado, a las doce del mediodía, acto institucional para el reconocimiento a quienes han comenzado a aprender euskera. Será en Goikoplaza, junto a la escultura Larramendi. Además de la lectura de la declaración institucional, «este año se hará un reconocimiento especial a los ciudadanos que han empezado a aprender euskera para destacar su compromiso y aportación», destacan los responsables municipales.

La fiesta continuará por la tarde, con la iniciativa Txiki Dantz que amenizará el DJ Asier Burguete. La cita, a la que están invitados todos los niños del municipio, será a partir de las 17.30 horas, en la plaza Juanita Alkain. Los pequeños podrán cantar y bailar, junto con sus amigos y familiares, temas en euskera conocidos y del gusto de los niños.

Por otro lado, con motivo de la 60 edición de la Durangoko Azoka (DA!), que se celebrará este fin de semana, del 5 al 8 de diciembre, el Ayuntamiento quiere impulsar la lectura en euskera, y para ello, la inscripción para el sorteo de 60 bonos de libros se abre hoy, 3 de diciembre.

«Los andoaindarras que participen en esta iniciativa, organizada en colaboración con dos librerías locales, tendrán la oportunidad de adquirir gratis un libro en euskera, que puede tener un valor máximo de 25 euros», destacan desde el Consistorio.

El plazo para participar estará abierto desde hoy y hasta el 18 de diciembre y se podrá materializar accediendo a través del siguiente formulario: https://labur.eus/DA_Andoain. El sorteo se realizará el día 19, a las 12.00 horas, en el consistorio.

Las personas ganadoras podrán disfrutar del bono hasta el 20 de enero en las librerías locales Delgado XIX y Ernaitza.

Para solicitar más información o aclarar alguna duda, los vecinos pueden acudir presencialmente al Servicio de Euskera del Ayuntamiento, escribir un correo electrónico a euskera@andoain.eus o hacer una llamada al número de teléfono 943 30 08 31.