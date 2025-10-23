2.494 andoaindarras han participado en el proceso de socialización del trazado N-1

En una comparecencia celebrada ayer al mediodía, el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez Lete, dio a conocer los resultados obtenidos de la recogida de ... opiniones del proceso de socialización puesto en marcha sobre el futuro trazado de la N-1. El primer edil estuvo acompañado por cuatro ciudadanos significativos de Andoain, «que han asegurado que la recogida de opiniones se ha realizado de forma transparente», destacaba Álvarez. Estas cuatro vecinos han sido: Carlos Sanz Díaz de Ure, exalcalde de Andoain entre 1987 y 1991; Garazi Kamio Anduaga, escritora y profesora; Luis Escudero Ruiz de Larrigana, personal educativo y miembro, entre otros, de FIARE; Beatriz Amondarain Ubarrechena, profesora y miembro de Cáritas.

«Como la recogida de opiniones finalizó el miércoles a las doce de la noche y sabíamos que la ciudadanía tenía curiosidad por conocer los resultados, en esta comparecencia nos hemos limitado a exponer los resultados de la recogida de opiniones», explica el alcalde Andoni Álvarez, que dio a conocer los datos más relevantes del proceso como que de los 12.819 ciudadanos, mayores de 16 años y empadronados en la localidad, que podían opinar, 2.494 lo han hecho. «Sin entrar mucho en valoraciones, creemos que es un número alto de opiniones el que se ha recogido», indicó el alcalde.

Respuestas en datos

Con respecto al cuestionario sobre el que debían opinar los vecinos del municipio hasta este pasado 22 de octubre, se les planteaban cuatro preguntas en las que se han obtenido los siguientes datos: En la primera, en la que se debía valorar el propio proceso de socialización, 1652 personas lo han considerado adecuado en cuanto a difusión, plazos y participación, no así los 419 que han votado en contra y los 423 que no han opinado al respecto.

En la segunda, relativa a si los encuestados habían consultado alguno de los materiales informativos (exposición, web, folletos o publicaciones), 1450 personas han contestado sí/alguno, otros 927 sí/uno, mientras que 117 personas no han consultado nada. En la tercera, sobre si han participado en las conferencias de los expertos organizadas en las últimas semanas en Bastero kulturgunea, «633 personas si han ido, 1618 personas no, mientras que 243 no habían sabido sobre las mismas», destacaba el alcalde. En la cuarta y última pregunta, la relativa a dar la opinión las alternativas existentes, «se han recogido 2.339 opiniones favorables a la alternativa 1 -conocida como 'Variante'-, 99 a favor de la segunda alternativa, 'Lazo', y 56 personas no han dado su opinión al respecto», informan ayer en el Ayuntamiento.

Con los datos sobre la mesa, el alcalde Andoni Álvarez concluyó la rueda de prensa de ayer en el Ayuntamiento adelantando que «para informar de los próximos pasos y dar una valoración política del proceso, el próximo martes, día 28, compareceremos el gobierno municipal».