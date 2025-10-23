Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Sanz, Beatriz Amondarain, Andoni Álvarez, Garazi Kamio y Luis Escudero en el ayuntamiento. MARÍA

Andoain

2.494 andoaindarras han participado en el proceso de socialización del trazado N-1

Finalizado el plazo para opinar, de ese 19,45% del censo que ha participado, 2.339 personas se han mostrado a favor de la alternativa 1 ('variante')

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

En una comparecencia celebrada ayer al mediodía, el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez Lete, dio a conocer los resultados obtenidos de la recogida de ... opiniones del proceso de socialización puesto en marcha sobre el futuro trazado de la N-1. El primer edil estuvo acompañado por cuatro ciudadanos significativos de Andoain, «que han asegurado que la recogida de opiniones se ha realizado de forma transparente», destacaba Álvarez. Estas cuatro vecinos han sido: Carlos Sanz Díaz de Ure, exalcalde de Andoain entre 1987 y 1991; Garazi Kamio Anduaga, escritora y profesora; Luis Escudero Ruiz de Larrigana, personal educativo y miembro, entre otros, de FIARE; Beatriz Amondarain Ubarrechena, profesora y miembro de Cáritas.

