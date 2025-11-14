Ramsés Gil: «Nos gustaría ser más solventes cuando tenemos delante a nuestra gente»

E. Prieto Irun Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

El Real Unión tendrá este domingo (17.00) una nueva oportunidad para ganar en casa, donde no levanta los brazos triunfante desde el choque ante la Mutilvera (3-1) del pasado 20 de septiembre. El duelo ante la SD Logroñés le llega al conjunto de Ramsés Gil tras la victoria (0-1) de la pasada semana ante el Basconia, que el míster txuribeltz calificó como el mejor encuentro de la temporada: «prácticamente durante todo el partido tuvimos la situación controlada. Es muy difícil tener esas sensaciones en esta categoría en un partido tan competido y el otro día el equipo estuvo con esa solidez que pretendíamos. Quitando el arreón final del rival tuvimos un partido bastante serio y completo».

El entrenador unionista está viendo una evolución positiva de su equipo desde que arrancó la temporada. «Estamos bien a nivel de solidez, de tener ese empaque que buscas como entrenador en tu plantilla y en tus jugadores», ha declarado Ramsés Gil este viernes en rueda de prensa. «Generalmente cuando hacemos esa valoración partimos del bloque defensivo y en ese aspecto estamos trabajando bastante bien. Sobre todo fuera de casa, tenemos unos números que son envidiables pero hay mucho que mejorar todavía. Sobre todo en el apartado defensivo, en el que a pesar de estar generando bastante no estamos convirtiendo y si quieres ganar más partidos tienes que hacer más goles».

La SD Logroñés será el adversario de la undécima jornada, una plantilla que «tiene jugadores de mucha calidad arriba y muy determinantes. Están haciendo muy buena temporada y cuesta mucho meterles mano. A la vista está, también es un equipo con pocos goles en contra que no se lo ha puesto fácil a nadie. Perdió 3-0 en Tudela en un partido super engañoso porque jugó muy bien, sobre todo la primera parte».

Por las capacidades del rival, «vamos a pagar cualquier concesión que hagamos», ha considerado Gil, que espera un partido más abierto en Gal que en jornadas anteriores. «Es un equipo con un juego muy alegre, anárquico en muchas ocasiones por el tipo de futbolistas que tiene, con mucho talento en el último tercio. No me espero un rival que venga a especular, a cerrarse atrás y esperar una oportunidad como otros equipos que han pasado por Gal».

Por último, el entrenador del Real Unión ha lamentado la racha del equipo en el Stadium Gal. «Somos un equipo para hacernos fuertes en casa y esa es la primera intención. Pese a no haber perdido más que un partido no estamos siendo todo lo solventes que nos gustaría. Obviamente nos gustaría serlo mucho más cuando tenemos delante a nuestra gente. Por nosotros no va a ser y tarde o temprano llegará la victoria».

Recogida de camisetas

El Real Unión ha anunciado que ya está disponible la segunda remesa de camisetas para los abonados que hayan recibido un correo electrónico de confirmación. Podrán recogerlas en la previa del encuentro de este domingo ante la SD Logroñes de 15.00 a 16.30 horas en las ventanillas del Stadium Gal, que estarán ordenadas por la primera letra del apellido. Será necesario presentar el DNI o el carné de abonado.

Temas

