Osakidetza tranquiliza a las familias asegurando la atención a los menores en el PACde Irun Centro

Los cambios que desde el 1 de mayo Osakidetza va a aplicar en la atención pediátrica de la OSI Bidasoa está dando que hablar en ... las últimas semanas. María Eugenia Alkiza (directora médica de la OSI Bidasoa), Iratxe Salcedo (responsable de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza), Jorge Romeo (director de Atención Primaria) y Ainhoa Zabaleta (subdirectora de Pediatría) han explicado que todas las decisiones se han adoptado «con un criterio puramente asistencial» y que se han consensuado con el personal de pediatría.

No sólo eso. Según indicaron ayer, el modelo que empezará a funcionar el 1 de mayo «se viene trabajando desde hace más de un año». No es una respuesta en caliente a la situación que se ha generado en el último mes cuando han coincidido varias bajas en el servicio, aunque es cierto que el trabajo que se ha venido haciendo ha posibilitado activar una respuesta ante esa situación que no se hubiera podido improvisar.

«El nuevo modelo es fruto de un análisis de muchas cuestiones», entre ellas, los datos de las atenciones en urgencias del comarcal. «Más del 90% son de nivel 4-5, los más bajos, que se consideran que pueden atenderse desde la atención primaria». A todo ese volumen de casos se responderá bien desde las propias consultas ordinarias, con su horario ampliado y su equipo más estabilizado, bien desde el PAC (el Punto de Atención Continuada, en el ambulatorio de Irun Centro) en el resto de tramos:de 17.00 a 8.00 en laborables y las 24 horas los fines de semana. «No hay pediatra en el PAC», reconocen desde Osakidetza, «pero son médicos de familia acostumbrados a ver a muchos niños, profesionales con experiencia».

Según los datos recogidos en el comarcal del Bidasoa sólo el 0,8% de las emergencias corresponden a situaciones graves «y ésas se derivarán al Hospital de Donostia como se viene haciendo hasta ahora». Quedan en medio una serie de situaciones, menos del 10%, que en distintos niveles de apremio pueden tener en común la necesidad de ser atendidas por un pediatra y ahí habrá una diferencia entre el modelo actual y el próximo, ya que ante ese tipo de casos el PACderivará a las familias bidasotarras al Hospital Donostia.

También hay mejora laboral

Una de las claves que hay que tener en cuenta para entender lo que ocurrirá en la atención pediátrica del Bidasoa a partir del 1 de mayo es la cuestión laboral, que afecta a lo asistencial. Actualmente, los pediatras de los ambulatorios de la OSIBidasoa, que son pediatras de atención primaria y no pediatras hospitalarios, están obligados a cubrir guardias en las urgencias del comarcal. Es una situación anómala, él único caso en Osakidetza porque hospitales equivalentes al bidasotarra que puede haber en otras OSI «tienen ala de maternidad, por lo que cuentan con pediatras hospitalarios» y para los de atención primaria, las guardias son una opción, «son voluntarias».

La obligatoriedad en la OSIBidasoa no sólo hace que los puestos pediátricos de los centros de salud de Irun y Hondarribia sean menos atractivos y, por tanto, más difícil cubrir las plazas y las bajas, sino que «empeoran la atención primaria. Cada vez que una pediatra (casi todas son mujeres) hace una guardia», lo que supone que trabaja 24 horas seguidas, «no pasa consulta al día siguiente». Eso significa que o retrasa las citas de sus pacientes o estos se reparten entre las pediatras de al lado o un poco de cada cosa.

«Con el nuevo modelo mejorará la atención a los menores y a sus familias porque fortalecerá la atención continua y longitudinal, las familias tendrán una pediatra de referencia a lo largo del tiempo. Las mejoras de que eso sea así están más que demostradas. Que las pediatras estén en consulta cada día posibilita hacer un mejor seguimiento y eso permite que se atiendan mejor las enfermedades, que surjan menos complicaciones y que haya que ir menos a urgencias y al hospital».

Con todos los protavoces

Los responsables de Osakidetza acudieron ayer a la comarca para citarse con los portavoces de los grupos municipales de Irun y Hondarribia como ya hicieron el viernes con con los máximos mandatarios de cada municipio.

Transmitieron a los representantes políticos el detalle del nuevo modelo pediátrico, la situación de los últimos años en la pediatría comarcal y cómo se ha trabajado para buscar la mejor solución. «Siempre priorizando la atención sanitaria, los criterios sanitarios». Desde esa perspectiva, «desde el punto de vista asistencial, el cambio de modelo es beneficioso. No se pierde nada. Desde el punto de vista de la población puede parecer una pérdida no poder acudir al hospital de cercanía en ciretos casos, pero desde el punto de vista asistencial, la realidad es que es mejor, es más segura la derivación a un hospital con todos los recursos y los medios como el Hospital Donostia».