ESK advierte de la falta de personal en el PAC y de que no se refuerza pediatría en Donostia

I. M. IRUN. Miércoles, 16 de abril 2025, 02:00

El sindicato ESK mostró de nuevo su rechazó a los planteamientos que Osakidetza defiende para reorganizar la atención pediátrica en el Bidasoa desde el próximo 1 de mayo. Más allá de criticar que no vaya a existir «un refuerzo del PAC (Punto de Atención Contiunuada)» de Irun Centro «con el personal pediátrico que se prometió», advierte de otras situaciones. En el propio PAC, que cubre la atención permanente en tardes y fines de semana, «a día de hoy ya hay dificultades de cobertura por falta de médicos» y recibirá una carga de trabajo mayor con el nuevo modelo. ESK apuntaba como ejemplo que desde las 22.00 horas de anoche hasta las 8.00 de hoy no estaba previsto que «vaya a haber médico en el PAC de Irun». En la misma línea, el sindicato avisaba de que «desde el 13 de abril no se atiende a ningún niño o niña en las urgencias del Hospital Bidasoa y la atención pediátrica urgente se está derivando al Hospital Donostia sin que se refuerce este servicio». También apuntaba que desde el lunes «los pediatras de atención primaria se concentran en el centro de salud Irun Centro para toda la población irundarra» y que el ambulatorio de Dunboa «ofrecerá atención sólo con enfermería pediátrica». ESK insistió en que Osakidetza llama «mejoras» a lo que «para la población es un recorte de sus derechos en la atención sanitaria de calidad», recalcando que se está «sobresaturando una vez más el Hospital Donostia» y, al mismo tiempo, «cerrando servicios básicos de atención» en el Bidasoa. «No hay urólogos propios, sino una única consulta cubierta por profesionales de Donostialdea (de 3 que había antes de la pandemia) y peligran especialidades, como Traumatología, Cardiología (con una lista de espera de 4 meses) o Neurología», una «situación intolerable para la segunda comarca de Gipuzkoa por habitantes».