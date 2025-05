«Todos los libros que editamos están vinculados a proyectos de Bitamine»

Helga Massetani Piemonte es artista visual y fundadora de Bitamine, «una habitación para la investigación artística, cultural y social en la frontera». Estudios de Bellas ... Artes y Ciencias Sociales conforman su mirada. Ha trabajado en diferentes instituciones dentro del sector artístico y cultural, artista residente en Arteleku y comisaria en destacadas instituciones. Además es el alma de Bitamine, que ahora es una habitación con ventana, porque también edita. «Nuestra misión se centra en favorecer un marco digno para la construcción de pensamiento asociado al arte contemporáneo y la cultura local con proyección y conexión internacional». Siempre en relación con el territorio y con su singular ciudadanía. Esto se fomenta a través del desarrollo de proyectos, las convocatorias de ayudas a la creación y los programas de residencia.

– Bitamine ahora también edita, pero no es una editorial.

– Eso es. No defino a Bitamine cono una editorial, porque es un proyecto mucho más integral y más amplio. Es como el broche para los proyectos, porque todos se trabajan desde la investigación, la experimentación, desde las residencias, que se hacen en diferentes países. Me parecía que tenía que haber un legado, que tenía sentido dejarlo de alguna forma, que podía ser una exposición, también. Lo que ocurre es que una exposición se hace en un momento preciso, pero el libro en sí, o la publicación de ese proyecto, queda recogido a lo largo de los años.

– Así, permanece. Tiene todo el sentido.

– Por eso, además de la edición, hemos hecho la tienda on line también en la página web. Pero no es una editorial en sí porque creo que una editorial hace otro tipo de cosas como captar, tiene una marca de pensamiento filosófica definida e invita a su proyecto, tiene continuidad, colecciones... Bitamine trabaja con artistas, comisarias, investigadores, del sector de las artes contemporáneas y esos proyectos culminan ahora en un legado que cierra el ciclo. Porque todo comienza con una convocatoria, un jurado que hace una selección de proyectos, el proyecto se desarrolla y luego, de alguna forma se materializa en algo que queda para la posteridad.

– Un proyecto que lleva en marcha 15 años.

– Hemos tenido muchísimas residencias y trabajo con artistas, aquí, en Argentina, Rumanía, en Casa Planas, el centro interdisciplinar de creación e interpretación contemporánea del turismo en las Islas Baleares. Pero cuando alguien preguntaba por los proyectos desarrollados, no había dónde consultarlos, sólo un pequeño resumen. Eso me hizo reflexionar. Eso por un lado y luego que todas las investigaciones están vinculadas al territorio.

– ¿De momento qué está editado?

– Es algo relativamente nuevo, por eso no hay muchos títulos. El atlas emocional del Bidasoa es el primero. Cuando se editó lo hicimos como parte del proyecto general y no fue con Bitamine, pero se vendieron las 150 copias. Así que la segunda edición ya fue con Bitamine. Está ahora on line y se sacaron 300 ejemplares. Lo distribuimos a través de Elkar. Este mes he enviado ejemplares a Argentina, porque voy a una feria de editores donde le dan espacio a editoriales más pequeñas, más experimentales. Van a hacer una Fellowship, que es como una especie de toma de contacto con la industria internacional muy interesante.

– Proyectos e investigación.

– También hice una investigación para ver qué se podía cambiar en los programas de Bitamine. Los artistas me comentaban que hacía falta poder contar con financiación para la parte de investigación y con recoger lo creado. Y empezamos a sacar las publicaciones de estos programas. Una es 'Amor desde la frontera: taxonomía del futuro, de Karla Crncevic, directora de cine, dramaturga, que estudió sobre las plantas invasivas y autóctonas. Luego está 'Partitura oral de un río', de Laura Sam, poeta, rapera. Hizo un proyecto vinculado a la voz de las personas que viven alrededor del río. Hizo una composición con todas esas voces, varios poemas en varios idiomas, que están recogidos en la publicación. También, 'La caja y el secreto', de Ivan Gómez Gutiérrez, artista de Irun y que hizo un proyecto dedicado a los cuidados y a la conservación en relación con el patrimonio que está alojado en Gordailua de Irun, el centro de Colecciones Patrimoniales de bienes muebles de Gipuzkoa. Los libros en realidad no son de arte contemporáneo, están mucho más cerca del lenguaje que manejamos todos que del lenguaje más abstracto del arte contemporáneo. Todos están vinculados a esos proyectos de artistas en Bitamine.

– Bitamine continúa...

– Abrimos las convocatorias a principios de año y ahora están desarrollándose los proyectos. Está Carmen Barrueco Mikelarena, de Madrid, aunque su madre es de Bera. Los resultados los veremos en el segundo semestre del año. Está trabajando sobre la mitología, la imagen de la mujer... Ella es ilustradora. Además están los proyectos con Maria José Noain que estaba en el Museo Oiasso y acaba de sacar el libro 'Las mujeres en la historia del arte'. Con ella hicimos el Atlas emocional del Bidasoa. Y luego está también el proyecto Kultur Box, unas cajas interactivas de cultura.