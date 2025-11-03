Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Maider Otaolak eta Ainhoa Ugartek haien abentura partekatuko dituzte.

Irun

'Zure abenturaren bilak' Erdialdeko Amerikaraino bidaiatuko du

Maider Otaola eta Ainhoa Ugarte eibartarrek «bizitza aldatu» zien bidaia partekatuko dute ostegunean

M. A. I.

Irun.

Astelehena, 3 azaroa 2025, 21:00

Comenta

Ostegunean, azaroaren 6an, 'Zure abenturaren bila' Programaren baitako beste saio bat egingo dute Amaia Kultur Zentroan. Oraingoan, Maider Otaola López eta Ainhoa Ugarte Zuloaga izango dira protagonistak, 'Bidaia handi baten hasiera' izenburuko saioan. Hitzordua 19:30ean izango da Amaiako hitzaldi aretoan, euskaraz. Sarrera doakoa izango da, eta ikusleak aretoa bete artean sartu ahalko dira.

Bi gonbidatuak eibartarrak dira, eta Erdialdeko Amerikako hainbat herrialdetan barrena egindako bidaia partekatuko dute irundarrekin. Maider Otaola eta Ainhoa Ugarteren esanetan «bizitza aldatu» zien bidaia honetan bizi izandako abentura eta desbenturak kontatuko dituzte. Saioak ordubete iraungo du, eta ondoren, solasaldi bat izango da.

'Zure abenturaren bila' bidaia programa bat da, non gonbidatuek beren bizipen eta esperientziak kontatzen dituzten, abenturako irudien laguntzaz betiere. Programaren barruan, askotariko esperientziak kontatu izan dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Zure abenturaren bilak' Erdialdeko Amerikaraino bidaiatuko du

&#039;Zure abenturaren bilak&#039; Erdialdeko Amerikaraino bidaiatuko du