Irun'Zure abenturaren bilak' Erdialdeko Amerikaraino bidaiatuko du
Maider Otaola eta Ainhoa Ugarte eibartarrek «bizitza aldatu» zien bidaia partekatuko dute ostegunean
M. A. I.
Irun.
Astelehena, 3 azaroa 2025, 21:00
Ostegunean, azaroaren 6an, 'Zure abenturaren bila' Programaren baitako beste saio bat egingo dute Amaia Kultur Zentroan. Oraingoan, Maider Otaola López eta Ainhoa Ugarte Zuloaga izango dira protagonistak, 'Bidaia handi baten hasiera' izenburuko saioan. Hitzordua 19:30ean izango da Amaiako hitzaldi aretoan, euskaraz. Sarrera doakoa izango da, eta ikusleak aretoa bete artean sartu ahalko dira.
Bi gonbidatuak eibartarrak dira, eta Erdialdeko Amerikako hainbat herrialdetan barrena egindako bidaia partekatuko dute irundarrekin. Maider Otaola eta Ainhoa Ugarteren esanetan «bizitza aldatu» zien bidaia honetan bizi izandako abentura eta desbenturak kontatuko dituzte. Saioak ordubete iraungo du, eta ondoren, solasaldi bat izango da.
'Zure abenturaren bila' bidaia programa bat da, non gonbidatuek beren bizipen eta esperientziak kontatzen dituzten, abenturako irudien laguntzaz betiere. Programaren barruan, askotariko esperientziak kontatu izan dira.