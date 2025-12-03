Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Beñat Aizpurua, bizikletaz bidaian.

Irun

'Zure abenturaren bila' Hego Amerikara bidaiatuko du Beñat Aizpuruaren eskutik

M. A. I.

irun.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:29

Comenta

Gaur osteguna, abenduak 4, 'Zure abenturaren bila' programaren barruko beste saio bat egingo da. Oraingo honetan Beñat Aizpurua Vázquezek 'Bizikleta bidai bat' izeneko abentura aurkeztuko du. Hitzordua 19:30ean izango da, Amaia Kultur Zentroko hitzaldi aretoan, eta sarrera doakoa izango da. Saioa euskaraz egingo da.

Gonbidatuak Hego Amerikan barrena bizikletaz egindako bidaia aurkeztuko du, abentura eta desbentura guztiekin. Beñat Aizpuruak azaltzen duenez, «beti egin izan dut bizikletan bidaiatzearekin amets, bai bizikletan bidaiatu aurretik eta baita ondoren ere. Inongo sekreturik ez duen errutina sinple eta eder honek erabat asebetetzen nau; bizikleta, jan eta lo, mantra perfektua», azpimarratzen du. Hego Ameriketara egin zuen bidai hori Buenos Airesen hasi, Andeak gurutzatu eta Txile zeharkatu zuen Patagoniako lur basatietan barneratuz. «Hamaika bizipen eta milaka kilometroren ondoren, Ushuaian eman nituen kontinente honetako azken pedalkadak».

Gaurko saioak 60 minutu iraungo du, gutxi gorabehera, gonbidatuaren hitzaldia barne.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Zure abenturaren bila' Hego Amerikara bidaiatuko du Beñat Aizpuruaren eskutik

&#039;Zure abenturaren bila&#039; Hego Amerikara bidaiatuko du Beñat Aizpuruaren eskutik