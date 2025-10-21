Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ZAISA-Txingudi y Eibar jugaron un partido igualado en Plaiaundi. ALTUNA

El ZAISA-Txingudi valora el empate conseguido en Plaiaundi ante el Eibar

Los irundarras no pudieron amarrar la victoria pese a llegar por delante a los minutos finales (24-24)

Iñigo Aristizabal

IRUN.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

El empate es un resultado poco habitual en el rugby pero que a veces se produce. Y así fue en el partido que enfrentó a ZAISA-Txingudi y Eibar en Plaiaundi. Los irundarras valoran el punto al haberlo conseguido ante uno de los rivales más potentes de la liga, aunque lamentan que entraron por delante en el tramo final del partido y no pudieron amarrar la victoria.

El balón era visitante en los primeros minutos y se defendía bien el equipo local, pero en el minuto 8 llegó el primer ensayo, con transformación, del Eibar. Poco a poco, los irundarras tuvieron más balón y el juego se desarrollaba en los dos campos. Con un golpe de castigo de Alejandro Lasa se estrechó el marcador (3-7) y el Txingudi ganó en confianza, pero perdió por expulsión temporal de diez minutos a André Ferreira, lo que retrasó su remontada.

Al poco del descanso, Alejandro Lasa sorprendió a la defensa rival en un golpe de castigo y logró un ensayo, colocando el 10-7 en el marcador, pero el Eibar volvió a ensayar y al descanso se llegó con 10-12.

Viendo el buen desempeño del primer tiempo y que podían tutear al potente Eibar, los de Iñigo Camarero salieron de vestuarios con energía y a los cinco minutos llegó el ensayo de Unai Herrero, con transformación de Alejandro Lasa, para el 17-12.

Mediado el segundo tiempo, la expulsión temporal de Iker Tejero dio pie a que el Eibar lograra el empate, 17-17, pero el ZAISA-Txingudi respondió con rapidez y con un ensayo de Koldo Segurola tras una jugada de mucha calidad y la transformación de Alejandro Lasa se puso de nuevo por delante y con la mayor ventaja de todo el partido, 24-17.

Los irundarras veían la posibilidad de ganar pero en los diez últimos minutos el Eibar subió la intensidad y presionó al ZAISA-Txingudi. En el minuto 74 llegó el ensayo visitante y transformación para empatar a 24 y así se quedó el marcador.

Alineación: Iñaki Cano, Aitor Asurmendi, Joao Costa, Jon Mediavilla, Unai Cano, Imanol Rodríguez, Peio Castellano, Aritz Rodríguez, 'Lutxo' Echevarría, Alejandro Lasa, Odin Gutiérrez, Juan Carlos Lora, Ekain Hiribarren, Koldo Segurola y Keoma Pacheco. Después jugaron Asier Amigo, André Ferreira, Xabi Sánchez, Julen Iglesias, Pablo Besga, Iker Tejero y Unai Herrero.

Con victoria en el debut y este empate de buenas sensaciones en la segunda jornada, el ZAISA-Txingudi descansará este fin de semana y el 1 de noviembre visitará al Mutriku.

Dura derrota de las chicas

Por su parte, el debut en competición del BIOK-Txingudi femenino se saldó con una derrota por 83-0 en Elorrio. Las irundarras arrastraban varias bajas y se enfrentaban a un potente equipo que ha nacido de la unión de Elorrio, Zornotza y Arrasate, pero quizás no esperaban una derrota tan abultada.

La superioridad del equipo local fue incontestable, con ocho ensayos y cinco transformaciones en el primer tiempo y llegando al descanso con 50-0. En la reanudación el BIOK-Txingudi mejoró en defensa y contuvo a su anfitrión, pero cuando éste empezó a hacer cambios volvió a ensancharse la diferencia y el marcador acabó en 83-0.

Alineación: Lucia Durán, Greta Gutiérrez, Maddi Aginagalde, Naia Piquero, Zumendi Caro, Maddi Garmendia, Lohitzun Aia, Sandra Ramos, Leire Muñoz, Alba Saiz, Irati Beraiz, Onintza Burgera, Ane Novo, Alaia Santos y Lur Gastón. Después jugó Laida Rodríguez.

El BIOK-Txingudi jugará este sábado en Plaiaundi, a partir de las 16.00 ante La Única.

