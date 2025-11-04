Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ZAISA-Txingudi tuvo que emplearse a fondo para derrotar al colista Mutriku. LOBO ALTUNA

Irun

El ZAISA-Txingudi sufrió en Mutriku, pero sigue sin conocer la derrota

Los irundarras son terceros en la clasificación tras su victoria por 22-34 ante los mutrikuarras

Iñigo Aristizabal

Irun

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

La liga no ha hecho más que empezar, pero el ZAISA-Txingudi puede alardear de no haber perdido ningún partido (dos victorias y un ... empate) y de ser tercero en la clasificación con diez puntos, dos menos que el gesalaga y seis menos que el Eibar, que ha jugado un partido más. La prueba de fuego será el próximo fin de semana en Amorebieta ante el Urgozo, que tiene un punto menos y es uno de los candidatos al ascenso.

