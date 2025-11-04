El ZAISA-Txingudi sufrió en Mutriku, pero sigue sin conocer la derrota

La liga no ha hecho más que empezar, pero el ZAISA-Txingudi puede alardear de no haber perdido ningún partido (dos victorias y un ... empate) y de ser tercero en la clasificación con diez puntos, dos menos que el gesalaga y seis menos que el Eibar, que ha jugado un partido más. La prueba de fuego será el próximo fin de semana en Amorebieta ante el Urgozo, que tiene un punto menos y es uno de los candidatos al ascenso.

En Mutriku esperaba el colista de la categoría, que ahora tiene tres derrotas, pero no fue fácil la victoria de los bidasotarras, por 22-34.

El ZAISA-Txingudi salió brioso y con intención de anotar cuanto antes. No lo logró en un golpe de castigo pero sí en el minuto seis con el ensayo de Aitor Asurmendi. En el once llegó el de Aritz Rodríguez que, junto con la transformación de Alejandro Lasa, colocaron el 0-12 en el marcador.

No obstante, el equipo local espabiló y, aprovechando los golpes de castigo cometidos por el Txingudi y las expulsiones temporales de Julen Iglesias en el minuto 16 y de Aritz Rodríguez en el 27, logró dos ensayos y una transformación para poner el empate en el marcador (12-12). E incluso en el minuto 34 los de casa se pusieron por delante gracias a un golpe de castigo, 15-12. El equipo de Plaiaundi igualó por mediación de Alejandro Lasa, 15-15, pero se tuvo que ir a vestuarios con 22-15 en contra, habiendo recibido un parcial de 22-3 desde el minuto 15.

Tres ensayos en la reanudación

Los de Iñigo Camarero bajaron su número de golpes de castigo, dando pocas opciones al Mutriku. Tocaba remontar y costó un tiempo. Así, en el minuto 14 entre el ensayo de Aritz Rodríguez y la transformación de Alejandro Lasa se registró una nueva igualada, 22-22, y en el 21 Asier González puso por delante a los bidasotarras con un ensayo, 22-27.

El equipo local, en busca de su primera victoria, tuvo opciones de ensayar y las chafó el ZAISA-Txingudi con buena defensa. Sin embargo, la expulsión temporal de Carlos Lora en el minuto 65 dificultó la tarea. La confirmación de la victoria del ZAISA-Txingudi llegó en el minuto 73, con ensayo de Asier Amigo, transformado por Alejandro Lasa (22-34).

Alineación: Unai Cano, Aitor Asurmendi, André Ferreira, Asier Amigo, Jon Mediavilla, Imanol Rodríguez, Julen Iglesias, Aritz Rodríguez, «Lutxo» Echevarría, Alejandro Lasa, Pablo Besga, Keoma Pacheco, Ekain Hiribarren, Koldo Segurola y Odín Gutiérrez. En el banquillo empezaron Jon Sánchez, Asier González, Iñaki Cano, Juan Carlos Lora y Eneko Martínez.

Descanso de las chicas

El equipo femenino del BIOK-Txingudi no tuvo partido y el próximo fin de semana visitará al Hernani, uno de los dos equipos con los que comparte el farolillo rojo. Las irundarras han perdido dos partidos, tres su próximo rival.